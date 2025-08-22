Dějiny Číny v jedné rodině. Tři sestry, které měly slabost pro nejvýznamnější diktátory své doby

Jejich život se odehrával na pozadí velkolepých večírků v Šanghaji i v luxusních bytech v New Yorku, pohybovaly se v exilových kruzích v Japonsku a v Berlíně i v tajných zasedacích místnostech v Moskvě, byly jako doma v sídlech komunistických elit v Pekingu i v mocenských kruzích Tchaj-wanu. Tak tyto tři ženy hodnotí historička Jung Chang, která o nich napsala knihu Velká sestra, rudá sestra a malá sestra (český překlad vyšel v roce 2023). A pokračuje: „Žily v ohromném přepychu s mimořádnými výsadami a výsluní slávy, ale neustále riskovaly život. Moderní čínská historie je těsně spjata s osobními traumaty sester Sungových.“
Jmenovaly se Aj-ling, Čching-ling a Mej-ling. Jejich matka Ni Kuej-čen patřila k nejváženější čínské křesťanské rodině, jejich otec Charlie Sung přijal křest jako teenager ve Spojených státech. Byl pravděpodobně prvním Číňanem, kterého jižanští metodisté obrátili na víru. Po návratu do Číny se vypracoval v úspěšného podnikatele a nikdy nepřestal obdivovat Ameriku. Všechny jeho dcery ve Spojených státech vystudovaly.
Zlomené prsty a revoluce
Čínu chtěli během její moderní historie měnit republikáni a podmanit si ji diktátoři. Japonci ji zase chtěli zničit. Ucházeli se o ni Spojené státy i Stalin, Číňané prožili šílené zvraty, masakry, hladomory...
A žily tu tři sestry Sungovy.
Mužem, který zásadně ovlivnil jejich příběh, byl revolucionář Sunjatsen (1866–1925). Legenda tvrdí, že poprvé se jako obrazoborec projevil už ve čtyřech letech. Tehdy protestoval proti tomu, aby matka jeho sedmileté sestře „vázala chodidla“. Byla to v Číně tisíciletá tradice: malým dívkám ohnuli čtyři menší prsty a přitiskli je k chodidlu. Pak je převázali pásem látky, aby kosti zakrněly. Cílem bylo vytvořit chodidlo ve tvaru lotosového květu. Bez „lotosové nohy“ byly dívky méněcenné.
Jedna sestra byla diktátorovou hlavní rádkyní, druhá sestra jeho manželkou, bratr ministrem financí. A hlavní postavou opozice proti nim byla jejich třetí sestra.
Sunjatsen se narodil v chudé vesnici na jihu Číny. A narodil se ve „století ponížení“: to začalo vítězstvím Británie v první opiové válce, když si Britové vynutili rozvolnění přísné regulace obchodu a na neurčitou dobu získali do správy Hongkong. Ve dvanácti letech Sunjatsen odjel za svým bratrem na Havaj. A byl oslněn: přístav Honolulu s moderními budovami v evropském stylu se pro něj stal symbolem toho, kam má směřovat Čína. Srovnání bylo děsivé. Ve své domovině vídal špinavé křivolaké uličky a páchnoucí tržiště, kde obchodníci prodávají kočky na maso, kdežto Honolulu či Hongkong byly moderním, vonícím světem plným vzdělání a sebevědomých lidí.