Národní obrození po čínsku. Tchaj-wan bude do roku 2049 náš, slibuje Si Ťin-pching

V novém vydání bible bezpečnostních studií The New Makers of Modern Strategy (Noví tvůrci moderní strategie, Princeton University Press 2023) má profesorka stanfordské univerzity Elizabeth Economyová zajímavou esej o čínské bezpečnostní strategii. Jsou-li její předpoklady správné, analytici nové pravice, kteří varují před blízkou konfrontací USA s Čínou, nemusejí být daleko od pravdy.

Economyová připomíná, že základním narativem současného čínského státu je takzvané obrození (rejuvenation) čínského národa. Je to historická teze, která tvrdí, že Čína byla světovou velmocí do roku 1840, kdy proti ní Britové spustili tzv. opiovou válku.

Od té doby se započíná úpadek čínského národa poznamenaný příkořími a vykořisťováním jednotlivými koloniálními mocnostmi – v první řadě samozřejmě Spojeným královstvím, ale také Francií, Spojenými státy, Japonskem, Německem a dalšími.