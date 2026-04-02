Věda podle Zmijozelu aneb Jak si koupit místo v odborném časopise

Množství odborných časopisů rychle rostlo a vlastní tituly začala postupně vydávat řada odborných společností. Za produkcí časopisů však tehdy nestál podnikatelský záměr, ale spíše upřímná snaha svobodně šířit vzdělanost a nejnovější poznatky vědy. Kdo časopis neodebíral, mohl si ho přečíst v knihovně.
Když jsem před 20 lety poprvé přemýšlel, kde publikovat první odborný článek, časopisy fungovaly v klasickém modelu předplatného. Publikování bylo zdarma: autorům se nevyplácel honorář, ale nemuseli ani hradit publikační náklady, protože bylo standardem je prominout, pokud byly vyžadovány.
S nástupem současného intenzivního tlaku na publikování se situace změnila. Objevily se časopisy s obsahem volně dostupným na internetu (tzv. open access), které však po autorech požadují platbu. Časopisy, které stále drží model předplatného, pak tuto možnost nabízejí alespoň pro jednotlivé články. Na podporu tohoto nového modelu je šířen ideologický narativ, že výsledky výzkumu byly hrazeny z veřejných prostředků, a mají být tedy volně dostupné. (Je zajímavé, že vstupu do státních hradů, muzeí a galerií se to zatím nedotklo.)
Vědecká komunita tedy jednou rukou platí předplatné časopisů a druhou publikace v nich. Zároveň vědci v časopisech zdarma pracují jako editoři a zdarma vypracovávají recenze rukopisů. A protože se publikační poplatky za článek v přírodních vědách běžně pohybují v rozmezí od 70 do 150 tisíc korun (bez daně), nakladatelství vykazují obrovské zisky a nemají zájem na tomto jinak naprosto absurdním systému cokoli měnit.
V celém tom nadšení za „výsledky vědy všem zdarma“ se jaksi pozapomnělo vyřešit, kdo a z čeho bude tyto šílené sumy platit. Zatímco velké a relativně majetné instituce mají alespoň možnost tlačit na nakladatelství a získat pro svůj manšaft určitý počet „volňásků“ (tzv. tokenů) na rok, jiní tuto možnost nemají, což nabourává rovnou a svobodnou soutěž mezi vědci. Ti dnes totiž stále obtížněji shánějí prostředky už na samotný výzkum, natož na publikační náklady. A naléhavá je i morální otázka, proč hradit skoro 200 tisíc korun za článek v Nature Communications, když jej lze v jiném časopise publikovat bezplatně...
V knize Harry Potter a Tajemná komnata říká Hermiona Grangerová Dracu Malfoyovi: „V Nebelvíru se místa ve famfrpálovém týmu nekupují. Stačí mít talent.“ Jak je však vidět, dnešní věda se zmítá v tenatech Zmijozelu. Pouhý talent už nestačí, na publikování je nově nutná i naditá prkenice.