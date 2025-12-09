Co pije Lucie? Podle koled musel být v Betlémě pořádný blázinec

Pojďme však zkusit srovnat předvánoční shon se situací svaté Marie. Rázem se všechno zdá jako klidná a přehledná situace, kdežto Mariiny nervy musí být svaté.
|
„Král otázal se jeho, proč by na královnu mrdal.” Jak slova časem mění svůj význam
Marie – prvorodička snažící se uspat dítě – je ten poslední člověk, kterému bych neodpustila jistou netrpělivost. A pokud jí kolem miminka běhají děti, dospělí, volové, oslové, ovce a další bytosti a ve chvíli, kdy to vypadá, že už bude konečně pokoj, se přihrnou tři mudrci, to platí dvojnásob. Přesto mě vždycky trochu překvapovalo, že při tom všem, co se kolem děje, použije matka ráznější slova zrovna směrem k těm nejvznešenějším, totiž k andělům: „Miláčku, spi a zmlkněte, andělové…“
Zrovna anděly by člověk za nejhlučnější postavy daného chléva nepovažoval. Vždyť jsme přece všichni někdy slyšeli, že tam Ježíškovi kupříkladu schválně dudy dujú. A i kdyby ne schválně, tak je to neomlouvá. Dudy nezní jako nejlepší uspávací nástroj. Kromě toho víme, že se tam nosí noviny, takže v davu taky zřejmě sem a tam pobíhá několik kamelotů, oslovují pastušky i muzikanty a nahlas lákají na nejžhavější zprávy z aktuálního večerníku, což je navíc naprosto zbytečné, protože tu hlavní zprávu večera mají všichni potenciální čtenáři přímo pod nosem.
Humbuk tam tedy musí být pořádný, ostatně svoje zastoupení tam má i britské letectvo, neb nad polštářem bdí tisíce RAFů. Chybí už jenom, aby dorazila teta Pečeléta.
Někteří přítomní chtějí dítě kolíbati, což by mamince možná mohlo pomoct, kdyby se jich do toho nemotalo víc, a to včetně celých institucí, jako je klášter jmenovaný lidu, jehož zástupci děťátko kolíbat budú. A do toho jí někteří brání třeba jen držet dítě v rukou, například žežulička s křepeličkou se jí snaží Ježíška vyrážet, takže nejenže, stejně jako ostatní, prohlubují spánkovou deprivaci dítěte i matky, ale ještě hazardují s možností, že dítěti způsobí fyzickou újmu.
Maminka ovšem není jediná, komu se v dané chvíli dělají vrásky, protože bledé tváře, černé tváře dělají si starosti – po nebi se line záře, psi se těší na kosti. Těžko říct, jestli jsou tu nějaké obavy relevantní, možná by z toho i mohli mít radost, na nebi jim svítí hvězdičky a k tomu ještě jedna pořádná kometa.
|
Koho chce metro a kdo likviduje hasiče? Český slovosled dovede neuvěřitelné kousky
Ale jestli je toho na ně moc, mohli by zkusit dát napít Lucce. O ní se říká, že noci upije. A taky údajně svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc. Tedy spíš dávala. Tahle pranostika platila, dokud ještě platil juliánský kalendář. Ten měl asi tak o osm tisícin dne delší rok, a proto se slunovrat postupně posunul až za Lucii. Vzhledem k celosvětové situaci bych ale odhlédla od toho, že jsme Lucce její schopnosti přiřkli vlastně omylem, a řekla jí o pomoc – pokud by dokázala upít i světlo, třeba by všichni zmizeli a Ježíšek by mohl konečně spát.
Autorka je bohemistka.