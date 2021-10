Co si ještě lze dovolit v Silicon Valley. Jak se liší podnikání v Americe od toho v Evropě?

S podnikatelem a investorem Rastislavem Turkem o tom, co si ještě lze dovolit v Silicon Valley, čím se provinila Elizabeth Holmesová v aféře Theranos a jaké to může mít následky



Lidovky.cz: Co vlastně Elizabeth Holmesová provedla a je to soud nad celou start-upovou kulturou?

Holmesová dělala kroky, které jsou v Sillicon Valey v podstatě běžné. Zásadní rozdíl mezi ní a ostatními byl v tom, že ona řešila zdraví, nikoli třeba aplikace v iPhonu. Dopad jejího „fake it till you make it“ (tedy předstírání kompetence a toho, že se věci daří, dokud se skutečně nezačnou dařit – pozn. red.) byl úplně jinde. Když umírají lidé, když jde o krevní testy nebo třeba automatické řízení aut, je to jiné než nefungující aplikace v telefonu. Jsou tam i určité elementy toho, že jde o soud nad Silicon Valley.