Co zjistí špionka Nancy? Astronomové se těší na rok 2027 jako malé děti do cukrárny

Toho mimochodem v minulých staletích využívali astronomové právě k pokusu o stanovení délky astronomické jednotky. A v témže roce také NASA obdržela luxusní, byť poněkud danajský dar: National Reconnaissance Office (úřad zajišťující „signálové, měřicí a jaderné zpravodajství“) jí věnoval dva teleskopy původně určené k tomu, aby z oběžné dráhy sledovaly Zemi. Špionážní projekt byl zrušen kvůli průtahům a značnému prodražení. Velikostí se ty dva bezprizorní teleskopy rovnaly Hubbleovu vesmírnému dalekohledu! A není třeba psát, že o jejich existenci předtím nikdo neměl sebemenší tušení.
NASA obdržela luxusní dar: dva teleskopy původně určené k tomu, aby z oběžné dráhy sledovaly Zemi, z příliš drahého špionážního projektu.
Vykulení šéfové NASA přijali dar se smíšenými pocity. Hubbleův vesmírný teleskop byl tehdy na vrcholu svých možností, naopak projekt připravovaného teleskopu Jamese Webba právě překonal klinickou smrt – výbor Sněmovny reprezentantů USA pro obchod, právo a vědu navrhl v roce 2011 Webbův teleskop zrušit. Kvůli průtahům a značnému prodražení. Ano, ze stejného důvodu, z jakého se museli svých kosmických teleskopů vzdát špioni! Státní instituce si přehazovaly horký brambor, ale dar tohoto typu se neodmítá.
Bylo třeba vymyslet účel a vyvinout – a zaplatit – přístroje, které budou teleskop „krmit“ světlem, protože dar měl podobu holé optiky. To byla ale velká výhoda, protože astronomové se nemuseli ohlížet na nic, co by technicky předurčovalo a omezovalo možnosti pozorování. A tak byl už v roce 2016 schválen projekt dalekohledu, který by zkoumal vesmír ve viditelném a blízkém infračerveném záření. Jako obvykle postupně měnil jména. JDEM (zní to česky, ale znamená to Joint Dark Energy Mission) a WFIRST (Wide Field Infrared Survey Telescope) se nakonec stal Vesmírným teleskopem Nancy Grace Romanové na počest první ženy v exekutivě NASA, jež byla v 60. a 70. letech minulého století také první vedoucí astronomického programu.
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NASA vyslala do vesmíru nový teleskop, má vytvořit Atlas vesmíru
Na konci srpna letošního roku se observatoř Nancy Grace Roman Space Telescope vydala na svou misi. Míří do místa vzdáleného 1,5 milionu kilometrů od Země, kde se nacházejí i další vesmírné dalekohledy. Cesta potrvá tři měsíce, ale už nyní se oživují systémy, kalibrují přístroje a testují kamery. Roman Telescope má stejné rozlišení jako Hubble, ale stokrát větší zorné pole. Obří matice čipů je ostatně přímo v logu mise. Špionka Nancy tak nakonec nebude sledovat Zemi, ale bude zkoumat „temný vesmír“, tedy temnou hmotu, zakřivení prostoru vlivem gravitace a díky gravitačním mikročočkám bude objevovat cizí planety. První vědecká pozorování přijdou na řadu počátkem roku 2027. Astronomové se už teď těší jako malé děti do cukrárny.
Autor je astronom.