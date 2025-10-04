Epidemie autismu. Může za to paracetamol, geny nebo přesnější diagnostika?

Je to epidemie vyvolaná toxiny pronikajícími do lidského organismu. Asi tak lze sumarizovat závěry dubnové tiskové konference amerického ministra zdravotnictví o autismu, na níž Robert F. Kennedy jr. slíbil, že do pěti měsíců oznámí, co stojí za alarmujícím nárůstem případů autismu ve Spojených státech.
Nárůst počtu autistů je patrný především v ekonomicky rozvinutých státech, nejen v USA, ale třeba i ve Velké Británii, Dánsku, Jižní Koreji nebo Japonsku.
Zmínil také, že v roce 2000 byl autismus diagnostikován u jednoho ze 150 dětí ve věku do osmi let, ovšem v roce 2022 už byl tento poměr 1 : 31. Americký Národní úřad pro zdraví vzápětí vyčlenil na výzkum příčin autismu 50 milionů dolarů. Ministr Kennedy se rozhodl nečekat na výsledky nových projektů a povolal do svých služeb dva muže.