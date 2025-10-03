Vývoj, výroba a doprava očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 přišly na přibližně 79 miliard dolarů. V přepočtu je to asi 1,6 bilionu českých korun. Z každého investovaného dolaru se však mezi šedesáti a 475 dolary vrátilo. Zhruba takový je hlavní závěr výpočtu skupiny výzkumníků vedené Oliverem Watsonem z londýnské Imperial College.
Relativně velké peníze mělo podle nich lidstvo získat, když se vyhnulo mnoha onemocněním, hospitalizacím a úmrtím.
Z poslední zmíněné položky plyne značný rozdíl mezi dvěma zmíněnými odhady. Hodnota odvrácených infekcí se dá vypočítat z počtu dnů, které očkovaní lidé strávili v práci místo doma či v nemocnici. U hospitalizací stačí přičíst předpokládané náklady na jejich léčbu. S úmrtími je to ale složitější.
Watson a spol. použili dvě obecně přijímané metody výpočtu. Nižší vycházela z výzkumu, jakou hodnotu přisuzuje zachráněným životům společnost. Vyšší odrážela odhad částky, kterou by byli za roky navíc ochotní zaplatit jednotliví lidé.
Další nejistota panuje okolo celkového počtu úmrtí. Badatelé se opírali o vlastní studii z roku 2022. Očkování proti covidu podle ní zachránilo jen v roce 2021 čtrnáct milionů životů.
Další vědci však jejich odhad zpochybňují. Například letos v červenci vyšla práce, jejíž autoři dospěli k číslu 2,5 milionu zachráněných životů od uvedení vakcín na trh až do konce roku 2024.
Tým z Imperial College si však za svými výsledky stojí. Považuje svůj odhad počtu úmrtí za bližší pravdě. Nutno také poznamenat, že nejnovější výzkum Watsonovy skupiny zatím ještě oficiálně nevyšel ve vědeckém časopisu. Zatím visí na webu medRxiv.org, určeném pro zveřejňování rukopisů.