Kde se vzal covid a koho za jeho vznik potrestáme? Určení viníka by bylo skvělé

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ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Vyrobili původce covidu virus SARS-CoV-2 nezodpovědní genoví inženýři? A vypustili ho z laboratoře úmyslně, nebo jim unikl nedopatřením? Pokud bychom na tyto otázky mohli odpovědět kladně, byla by to pro nás paradoxně celkem dobrá zpráva. Jenže tomu nic nenasvědčuje.

Pandemie, která udeřila v roce 2019 v čínském Wu-chanu a následně se prohnala světem, nepředstavuje v historii lidstva nic výjimečného. Naopak, naši předci byli opakovaně vystavováni vlnám nejrůznějších infekčních onemocnění, která často měla podstatně ničivější následky. Kupříkladu když se Evropou v letech 1346 až 1353 přehnala morová rána, známá jako „černá smrt“, stálo to život 30 až 60 % veškerého obyvatelstva.

Dnešní člověk žijící v ekonomicky vyspělé zemi s fungujícím zdravotnictvím pandemiím odvykl. Je konfrontován nanejvýš s jejich mírnými podobami třeba ve formě každoročních chřipkových epidemií. Covid nám ale připomněl, že ani výkonné zdravotnictví disponující vymoženostmi moderní medicíny není všemocné.

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