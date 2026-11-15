Kde se vzal covid a koho za jeho vznik potrestáme? Určení viníka by bylo skvělé

Pandemie, která udeřila v roce 2019 v čínském Wu-chanu a následně se prohnala světem, nepředstavuje v historii lidstva nic výjimečného. Naopak, naši předci byli opakovaně vystavováni vlnám nejrůznějších infekčních onemocnění, která často měla podstatně ničivější následky. Kupříkladu když se Evropou v letech 1346 až 1353 přehnala morová rána, známá jako „černá smrt“, stálo to život 30 až 60 % veškerého obyvatelstva.
Dnešní člověk žijící v ekonomicky vyspělé zemi s fungujícím zdravotnictvím pandemiím odvykl. Je konfrontován nanejvýš s jejich mírnými podobami třeba ve formě každoročních chřipkových epidemií. Covid nám ale připomněl, že ani výkonné zdravotnictví disponující vymoženostmi moderní medicíny není všemocné.