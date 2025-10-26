Bojoval s nacisty, padl u Dunkerku. Cyril Bazala zasáhl do významné bitvy 28. října 1944

Za zmínku stojí, že nacisté útok označili z propagandistických důvodů za akci kanadských jednotek, ačkoliv velmi dobře věděli, že proti nim stojí čeští vojáci. Ztráty na straně Československé samostatné obrněné brigády byly oproti těm německým relativně malé, přesto však bolestné – během bojů toho dne padlo celkem 17 čs. vojáků a poddůstojníků. Jedním z nich byl i Cyril Bazala.
Narodil se 19. února 1904 v obci Hustěnovice na Uherskohradišťsku. O jeho životě před válkou nemáme téměř žádné věrohodné informace. Víme jen, že v prosinci 1923 nastoupil dobrovolně prezenční vojenskou službu v československé armádě. Sloužil u pražského Automobilního praporu 1 a do zálohy odešel v červnu 1923. Těsně před vojnou žil ve Staré Boleslavi a hospodařil jako rolník. Zdá se, že si v dalších letech doplnil školní vzdělání a pracoval jako soukromý úředník.
Každopádně, jako tisíce jiných se nesmířil s nacistickou okupací a během vánočních svátků roku 1939 odešel z protektorátu na Slovensko, kde v té době žili jeho rodiče. Dále pak pokračoval do Budapešti. Tam několik měsíců působil na francouzském konzulátu, který pomáhal uprchlíkům z obsazené vlasti v cestě do československé zahraniční armády.
|
Připraven bojovat. Rudolf Jelínek po okupaci v březnu 1939 neváhal
Po pádu Francie se přesunul do Bělehradu a na podzim 1940 pak přes Istanbul do Palestiny, kde byl 22.října 1940 prezentován v tamní čs. vojenské jednotce. Spolu s 11. čs. pěším praporem – Východním pod velením pplk. Karla Klapálka se pak v červenci následujícího roku účastnil obsazení Sýrie a Libanonu a především bojů v obleženém severolybijském přístavu Tobruk, na jehož obraně se čs. vojáci podíleli od konce října, až do proražení blokády 10. prosince 1941. Již jako protiletadlový dělostřelec se podílel také na obraně tobruckého vzdušného prostoru, jíž byl čs. pluk pověřen v době od konce roku 1942 do poloviny roku 1943.
V létě roku 1943 byli čs. vojáci ze Středního východu přesunuti na Britské ostrovy. Měli posílit zdejších čs. pozemních jednotek a umožnit vznik Československé samostatné obrněné brigády. V řadách její štábní roty odjel četař Bazala na přelomu srpna a září 1944 do Normandie a od počátku října 1944 se účastnil bojů u Dunkerku, kde jej také dostihl jeho osud. Jeho tělo nebylo nalezeno a nemá tedy ani svůj hrob.
Za zmínku stojí, že do zahraničního odboje za ním odešla také jeho mladší sestra Jarmila, která v Praze na Univerzitě Karlově studovala práva. Několik měsíců pracovala v kanceláři Československého červeného kříže v Bělehradě a na konci března 1941, krátce před napadením Jugoslávie nacisty, odjela do Palestiny. Zde počátkem roku 1943 dobrovolně nastoupila vojenskou službu u Auxiliary Territorial Service, ženského pomocného sboru britské armády. Sloužila v Egyptě a Palestině. Do vlasti se vrátila v uniformě v červnu 1946. Dokončila školu a pracovala jako úřednice. V roce 1968 emigrovala do Švýcarska.