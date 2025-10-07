Dabing je jen výmluva. Anglicky v Česku nemluvíme z mnohem víc důvodů

Chtěla bych jednou provždy uvést na pravou míru, že pokud lidé ze severu mluví lépe anglicky než my, není to rozhodně jen tím, že se u nich nedabují filmy. Těch důvodů, proč se někdejší Vikingové domluví snáze než my, je daleko víc.
Tak zaprvé jsou severské jazyky, stejně jako angličtina, jazykem germánským. Tudíž to mají jejich mluvčí o kus jednodušší. Vážně. Kdysi jsem se svého lektora švédštiny na univerzitě v Lundu ptala, jak si poradit s těmi určitými a neurčitými členy. Co mi doporučil? Abych se řídila tím, jak to dělá moje mateřština. Když jsem mu prozradila, že čeština nic takového nemá, upřímně mě politoval.
Zadruhé: moderní angličtina má skandinávské základy a některá slova si jsou zkrátka podobná. Vůbec nejpatrnější je to u islandštiny, která je původní staroseverštině nejbližší, ale zkrátka tak to je. Člověk si nějak domyslí, co by to tak mohlo být.
Teď mi můžete kontrovat, že i Finové mluví všichni anglicky, ačkoli jsou mluvčími úplně jiné skupiny jazyků. Tak tedy třetí důvod: nikdo jim nikdy nezakazoval učit se anglicky nebo cestovat, kupovat si zahraniční produkty, koukat na filmy ani číst zahraniční autory. A určitě neslyšeli od svých rodičů nikdy větu: „Radši se nauč pořádně finsky, já to bez angličtiny taky zvládl.“
Ono koukat na nedabované filmy a seriály dobrý efekt jistě má, ale musíte mít na čem stavět. Film v angličtině vás může naučit nové fráze, zlepšit výslovnost nebo vypilovat schopnost rozumět, ale představa, že vás koukání na telku naučí samo o sobě výborně anglicky, je trochu utopie.
Dovolím si jednu humornou historku: když jsem se začínala učit švédsky, dostali jsme švédskou lektorku, která v Uppsale vyučovala švédskou fonetiku, zatímco v Praze měla začít prostým „ahoj“. Přišlo jí to primitivní, tak nám na druhé lekci nadiktovala švédskou koledu. V našich zápiscích se to hemžilo něčím jako „Stafavá estale drenk, vi takom nisó jérna“, což komukoli na světě dávalo stejný smysl jako vám teď: žádný. Zoufale nám stále dokola pouštěla notoricky známou píseň v domnění, že na pátý pokus z toho vykřeše ono ikonické „Staffan var en stalledräng“. A že dokonce pochopíme, o čem je řeč.
A neodpustím si ani důvod čtvrtý: jak ochotný je našinec vůbec anglicky promluvit? Velmi neochotný. Stydíme se, rudneme, utíkáme. Co když to bude blbě? Jestli tedy něco může za to, že u nás angličtina ani téměř 40 let po pádu komunismu není samozřejmostí, pak rozhodně to, že to nechceme ani zkoušet. Dabovanou filmovou produkci z toho neviňme.
Koneckonců přišli bychom o takové poklady, jako je česká verze Simpsonových a nezapomenutelný výkon Jiřího Lábuse coby Marge. Slyšeli jste někdy originál? Nůůůdááá!