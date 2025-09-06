Skladatelé zacházejí zbytečně do extrémů, říká zázračný houslista Daniel Matejča

Lidovky.cz: Jste interpret, který se chystá na sólovou dráhu houslisty. Jaké to je, připravovat se zrovna na tohle? Vstupujete do světové konkurence, která je nesmlouvavá.
Neuvěřitelné. Je to velmi riskantní, a přestože se snažím mířit právě tímhle směrem, rád bych si založil kariéru i v jiných oblastech. Máme smyčcové kvarteto, které zbožňuju. Kvarteto je moje velká láska. Jmenuje se Sukovo kvarteto a zdědili jsme ho po panu profesorovi Ivanu Štrausovi. Momentálně mám pocit, že se trošku rozjíždíme, děláme, co můžeme. Přece jenom je docela složité se s kvartetem prosadit. Kombinace sólové a kvartetní dráhy by mi byla do budoucna nejsympatičtější.
Jasně, nevylučuji ani hraní v nějakém orchestru, ale nad tím budu přemýšlet až později, kdybych cítil, že to třeba dál nepůjde jako doteď. Primární směr je sólová dráha. Dělám, co můžu, snažím se co nejvíce hrát, co nejvíce drtit repertoár a vytvářet si jakousi hudební osobnost.
Lidovky.cz: Vítězství v soutěžích či ceny z festivalů jsou plusem. Na druhou stranu, co je důležitější: pořadatel, který vás někde zaslechne, nebo doporučení?
Je to většinou kombinace obojího. Pořadatel se o mně doslechne a potom se bavíme o nějakých programech. Málokdy mám volnou ruku, většinou se musíme vejít do nějakého celkového dramaturgického plánu, ale když si můžu vybírat, tak mě to samozřejmě těší a snažím se sahat po dvacátém století.
LN V konkurenčním boji mezi hudebníky někdy nerozhodují výhradně kvalitativní kritéria. Pořadatel si někoho oblíbí nebo dirigent řekne, že s dotyčným už nechce spolupracovat…
Zatím mám radost z toho, jak to funguje. Věřím, že to může být samozřejmě lepší, tak je tomu vždycky. Ale zatím mě to baví tak, jak to dělám. Myslím, že nejdůležitější je, že dělám všechno, co mě nejvíc baví, nejenom čistě hraní na housle jako takové. Velmi často se mi dostává příležitosti, že si můžu zahrát, co chci, a za to jsem strašně vděčný. I Supraphon nám jako vydavatel opravdu dává prostor ukázat, co máme rádi, a nové cédéčko je toho skvělým příkladem. I to další, které již čeká na vydání, i to následující s hudbou Astora Piazzolly.
Lidovky.cz: Říkáte, že si chcete rozšířit repertoár. To znamená, že studujete romantickou hudbu, nebo byste šel i dál do minulosti?
Myslím, že hudebník by měl mít všeobecný rozhled, to je naprostá nezbytnost. Teď jsem se hodně soustředil na dvacáté století, které mě baví, a připravoval si k tomu jako čistě takovou pseudopovinnost skladby ostatní: Beethovenovy sonáty, Mozartovy koncerty a takové ty „repertoárovky“, které každý houslista musí umět.
To samozřejmě dělám, ale rád bych to dělal ve větším měřítku a trošku poctivěji, abych všechna díla mohl prezentovat se stejně velkou jistotou jako skladby, které hraju běžně. To je můj momentální cíl.
Lidovky.cz: Jaké to je, když jedete někam k orchestru, který neznáte, k dirigentovi, kterého neznáte, a musíte s nimi zahrát? To může být docela zápas, ne?
Je, zvlášť když si orchestr, který neznám, třeba objedná skladbu, kterou jsem ještě nehrál. To je neuvěřitelně stresující kombinace. Ale zase je to zkušenost. Byl jsem loni takhle v Chorvatsku, s Chorvatským rozhlasovým orchestrem a dirigentem Liem Kuokmanem jsme hráli Chaussonovu Poéme.
Do té doby jsem tu skladbu nikdy nehrál a pamatuji si, že to pro mě bylo hodně náročné. I proto, že tam pro mě bylo nové prostředí: obrovský krásný sál a podmínky ne úplně vřelé. Bylo to náročné, ale zároveň krásné.
Lidovky.cz: Pozorujete rozdíly mezi dramaturgickými požadavky v Evropě, v Asii nebo v Americe?
Nevšiml jsem si toho, myslím, že všude je to víceméně stejné. Mezinárodní publikum má rádo vyzkoušené skladby, na které se vždycky bude chodit. Brahmsův koncert, Čajkovského koncert, Šostakovič také táhne, lidé na své oblíbené skladby vždycky přijdou.
Ale pak jsou autoři a skladby, kteří vždycky budou riskantní. Třeba skladatel Luboš Fišer – nikdy nebude jisté, zda si posluchači skladbu užijí. Ale nám se líbí a rádi ji hrajeme.
Lidovky.cz: A co s takovými koncerty, které jsou v učebnicích zapsané jako milníky hudebního vývoje, ale publikum na to moc nereflektuje? To je třeba váš oblíbený Bartók.
Bohužel, s tím nelze nic dělat. Ale zrovna druhý Bartókův houslový koncert už začíná být trošku víc akceptovaný. Alespoň si to myslím, protože v podstatě cokoli z hudby dvacátého století, když se srovná s hudbou soudobou, je z dnešního pohledu strašně, strašně konzervativní. A tak už i Bartók se dostává do popředí. Ale pořád to samozřejmě není Čajkovskij, co se týče zájmu posluchačů.
Lidovky.cz: Vaše společné červnové cédéčko s klavíristou Janem Schulmeisterem je sestavené ze skladeb Bohuslava Martinů, Josefa Suka a Luboše Fišera. Co je pojítkem alba?
Jak já, tak Honza jsme velkými fanoušky hudby dvacátého století, nejen té české, ale i světové. Proběhl Rok české hudby plus jsme vyhráli soutěž Concertino Praga, kde je vydání CD součástí odměny; tam jsme hráli mimo jiné i Martinů a Suka.
A tak jsme si říkali, že bychom CD mohli koncipovat právě jako desku s českou hudbou dvacátého století. Nám je tahle hudba velmi blízká a sympatická, máme pocit, že díla na CD jsou nějakým způsobem velmi úzce propojená, třeba i čistě subjektivním pocitem při interpretaci nebo požitkem z hraní.
Například skladateli Luboši Fišerovi moc lidí prostor na svém albu nevěnovalo, proto jsem strašně rád, že nám v Supraphonu umožnili ho tam přidat. Konkrétně já mám nejen k téhle skladbě, ale i obecně k Fišerovi velmi blízko. Na koncertech už jsem si několikrát ověřil, že jeho hudba skutečně neuvěřitelným způsobem funguje i u širšího publika.
Lidovky.cz: Chystáte další CD, které by mělo vyjít v říjnu.
To jsou koncerty: první Šostakovičův a první Prokofjevův koncert. Máme je už natočené se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem.
To bude taky krásné! Jsem rád, že moje prozatímní diskografie se vydává právě tím směrem, který mi je nejbližší. A určitě bych rád někdy prezentoval svůj návrh na cédéčko sestavené čistě jenom z hudby Bély Bartóka, je to jeden z mých favoritů.
Lidovky.cz: Rád hrajete soudobou hudbu, ale zároveň říkáte, že je u ní tenká hranice mezi absurditou a kreativitou.
Ta hranice opravdu je velmi tenká. Říkal jsem to v rozhovoru, kde jsme probírali skladbu Lukáše Janaty, současného skladatele, stále ještě snad i studenta. Říkal jsem, že u něj je velmi vzácné to, že si jako jeden z mála lidí dokázal vyvinout svůj hudební jazyk. Když člověk slyší jeho skladbu a neví, že je od něj, vždycky pozná, že je od Lukáše Janaty. V té hudbě je něco jeho, je tam jeho duše.
Nemám tenhle pocit ze všech skladatelů. Naopak si myslím, že dnes už zacházejí zbytečně do extrémů, co se týče snahy o nějaké ozvláštnění hudby. Je to složitější: na jednu stranu jsem k tomu hodně skeptický, ale na stranu druhou to i zároveň mám vlastně rád, takže se snažím hledat hranici, co mi je při interpretaci sympatické a co už ne.
Lidovky.cz: Vybíráte si soudobé skladatele podle toho, jak je znáte?
Snažím se. Třeba na minulém cédéčku s šesti houslovými sonátami Eugéna Ysaye je na konci jedna skladba od Jany Vöröšové. Její hudba mi taky byla hodně sympatická. Krásně se to sešlo, takže jsem si to hrozně užil.
Lidovky.cz: Soudobá hudba posluchače spíš odrazuje. Když přijede nějaký autor filmové hudby do Prahy, vyprodá O2 arenu, ale muzikologové vám řeknou, že filmová hudba nestojí za nic.
Myslím si, že je naprosto oprávněné, že na filmovou hudbu chodí víc lidí než na hudbu soudobou. Mnohdy je filmová hudba natolik promyšlená, propracovaná a vlastně geniální, že si takovou pozornost zaslouží. Hraje tu roli též faktor, že obecenstvo má filmovou hudbu spojenou s vizuálním vjemem, s obrazem.
Některé filmové skladby by mohly být považovány za samostatné, protože obstojí i bez obrazu, třeba díla Johna Williamse a dalších známých autorů. Sláva, které se jim dostává, je za mě naprosto zasloužená. Já tedy na žádném takovém koncertě nebyl, ale to snad nevadí.
Opravdu, v některých případech to filmové hudbě přeju víc než té soudobé. Bohužel jsou v soudobé hudbě případy, které si pozornost prostě nezasluhují. Některé věci, které mnozí skladatelé dělají, je třeba brát s velkou rezervou. Je mi to líto, protože sám soudobou hudbu zbožňuju, ale občas je to prostě moc a chápu, že posluchači si po takovém poslechu vytvoří nějaký negativní obrázek a nejsou ochotni dát soudobé hudbě druhou šanci.
Lidovky.cz: Mám pocit, že v poslední době v Česku vyrůstají nové a nové generace skvělých hudebníků. Zejména v klasické hudbě přichází jeden zajímavý člověk za druhým, a navíc ti hudebníci spolu skvěle kooperují. Čím to může být?
Je otázka, jestli to tak doopravdy je, jestli to není jenom pocit. Pozoruji to na úplné marginalitě. Máme v Liberci, odkud pocházím, základní uměleckou školu a v posledních letech jsem pozoroval, že s tím, jak odcházely naše ročníky a ještě pár dalších pod námi, začali si učitelé trošku stěžovat, že děcka už v hudbě nechtějí tolik pracovat. Ale nevím, jestli to je takhle všude, nebo jen v Liberci. Přitom to je škola, kde učitelé pracovali vždycky strašně nadšeně a poměrně na vysoké úrovni.
Nedávno se při přijímačkách na Pražskou konzervatoř stala úplně nesmyslná věc: měli nedostatek houslí do prvního ročníku. Nevím, jestli se vůbec někdy v minulosti něco takového stalo. Pochopil bych nějaký hodně specifický nástroj, tomu bych rozuměl.
Ale housle? To mi přijde zvláštní. Housle jsou přece nejfrekventovanější nástroj vůbec, nejvíc lidí hraje na housle! To mi přijde jako úplný nesmysl, nedává mi spát, že se něco takového vůbec mohlo stát.
Je pravda, že mám velkou spoustu starších i mladších vynikajících kolegů, ale mám pocit, že postupem času jich spíš ubývá, než přibývá. Čistě jenom z těch malých pozorovaných znamení soudím, že noví skvělí muzikanti nepřibývají.
Lidovky.cz: Vidíte to opravdu takhle beznadějně a černě?
Ale na druhou stranu těch výborných kolegů je opravdu moc. A vlastně máte pravdu, že ti, kteří hudbu chtějí dělat naplno, ji taky naplno dělají a dělají ji dobře. Je to i tím, že u nás v Česku máme skvělé učitele a skvělé prostředky, navíc žijeme v relativně malé zemi, kde každý má poměrně slušnou šanci se prosadit. Ale otázka je, jestli noví skvělí muzikanti budou přibývat.