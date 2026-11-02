Lidovky.cz: Má severská detektivka už svůj vrchol za sebou?
Nedělala jsem si žádnou statistiku, ale myslím, že detektivek se vydává už méně. Některá velká jména, která ten hlavní humbuk způsobila, už nic nepřinesou, protože například Mankell a Larsson jsou oba po smrti. Ale severská krimi se pořád vydává, protože lidé si ji evidentně stále kupují. Myslím, že existuje spousta čtenářů, kteří si koupí detektivku právě proto, že ji napsal někdo, jehož jméno končí na -sen nebo -son nebo -senová či -sonová. A často na tom stojí i marketing nakladatelů: nová severská detektivka, nový titul z temného Severu.
Lidovky.cz: Na druhou stranu řada kvalitních detektivek u nás přestala vycházet.
To je pravda, z norské literatury mě napadá třeba Karin Fossum. Té Host vydal tři knížky a pak už nic. Důvod neznám, možná se to neprodávalo, ale Karin Fossum je v Norsku hodnocena jako velice seriózní detektivkářka s krásně propracovanou psychologií postav. Kniha Zlín vydala dvě knížky od norské autorky Marit Reiersgard, to jsou také vynikající, zábavné a empatické detektivky, žádný škvár, s naprosto uvěřitelnými zápletkami ze života o tom, co by se opravdu mohlo stát třeba tady v sousedství. Také se neprosadily. Ještě mě napadá dvojice Horst a Enger. Jörnovi Lieru Horstovi vychází v Knize Zlín několik sérií zároveň, ale ta s Thomasem Engerem je zastavená. Je to škoda, protože zrovna ta byla velice čtivá, Enger žene Horsta do lehčího žánru.
Podle mě je to všechno jen otázka marketingu, protože úspěch mají detektivky kvalitní i nekvalitní. Jde především o to, na kterého koně vsadí nakladatel.
Lidovky.cz: Zmínila jste, že nakladatelé rádi zmiňují v propagaci „ten Sever“. Co na něm nás Čechy tak fascinuje?
Kdysi jsme s kolegyní Karolínou Stehlíkovou napsaly článek o původu téhle fascinace a proč není vzájemná. Pokud můžu trošku bagatelizovat, v Norsku fascinace střední Evropou fungovala, dokud jsme trpěli za komunismu. Generace dnešních sedmdesátníků ví přesně, co bylo pražské jaro, kdo byl Komenský, kdo Hus, ale to už je dávno pryč.
Naopak naše fascinace Severem trvá od 19. století a prohloubila se meziválečnými kulturními kontakty. Velkou roli sehrály Topičovy bílé knihy – edice severských autorů. Samozřejmě tehdy panovala hluboká fascinace francouzskou kulturou, ale myslím si, že určitá intelektuální elita vždycky měla tendenci hledat si oporu nebo analogii jinde v Evropě, u někoho, kdo je na tom podobně. To znamená nějaký menší národ, který možná taky musel absolvovat národní obrození. Navíc pro spoustu lidí je dnes přitažlivé, jak funguje tamní společnost. A příroda je taky silný magnet. Naopak střední Evropa je v tomhle těžko uchopitelná.
Pěstovat obdiv k zemím, kde je fungující demokracie a čistá příroda, je zkrátka mnohem jednodušší.
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Lidovky.cz: Takže zájem o českou literaturu v těchto zemích není?
Jen malý. Asi největší publikum si našla ve Finsku. Myslím, že v tom hraje určitou roli jakýsi komplex malého národa, kde si dva s podobným osudem mohou přizvukovat, protože vědí, jaké to je, mít na jedné straně jednoho vlivnějšího souseda a na straně druhé dalšího, ještě navíc s mocenskými ambicemi. Takže Finsko bylo dlouhou dobu severský otloukánek, mnohem větší než třeba Norsko, Dánsko nebo Švédsko. Naopak Švédsko i Dánsko bývaly dlouhá léta velmocemi.
Dnes se navíc i na Severu začíná šetřit a zásadním důvodem, proč tam zájem o malé literatury není moc velký, je oklešťování výuky malých jazyků na univerzitách, slučování pracovišť a podobně, v důsledku čehož pak veškerá kulturní spolupráce zajde obrazně řečeno na úbytě. To se stalo v Norsku, kde už před lety zanikla čeština coby univerzitní obor. A kde jinde vezmete odborníky, kteří budou působit v roli kulturních ambasadorů, jak to dělají právě překladatelé?
Norsko teď navíc přestalo podporovat norského lektora v Praze, což je taky rána. Dnes si naštěstí studenti můžou večer pustit pět norských seriálů v originálním znění, takže prostředky, jak si udržet styk s jazykem, tu jsou. Dokud se drží tyto malé obory na univerzitách.
Lidovky.cz: Letos jste oslavila padesátiny. Co vás před boomem severských detektivek k Severu tehdy přivedlo?
Jako dítě jsem prožila mnohaletou fascinaci polárními objevy, o Amundsenovi a Nansenovi jsem věděla skoro všechno. Zajímali mě polární badatelé i polární kraje – ale o norské literatuře nebo politice jsem nevěděla nic. Nicméně stejně jako celá moje generace jsem četla Tolkiena, který se inspiroval staroseverštinou a v jehož díle jsou silné asociace se severskou mytologií.
Chtěla jsem studovat islandštinu, protože to byl ten nejarchaičtější jazyk a staré jazyky mě bavily, nastoupila jsem ale na francouzštinu a latinu. A pak se na nástěnce na univerzitě objevil plakát s nabídkou norštiny, která tomu byla nejblíž. Tak jsem do toho šla. V roce 1996, to jsem za sebou na norštině už měla první ročník, jsem se dostala i do Norska. Tehdy ještě nefungoval Erasmus, míst se zahraničními stipendii bylo málo, na francouzštině vyjeli dva tři lidé ve třetím ročníku, tak jsem se chytila příležitosti a jela do Bergenu.
Lidovky.cz: Jaké byly první dojmy takhle v devadesátých letech?
Že je tam strašně draho a že jim vůbec nerozumím! A to jsem si myslela, že už něco umím. Ale jinak jsme byly se spolužačkou Ditou Trnkovou úplně ohromené. Dodnes si pamatuju, jak tam vonělo moře. S výměnnými pobyty na gymnáziu se to nedalo srovnat. Kurz byl úžasný, lidi byli úžasní, učitelé úžasní. Každý den jsme se učili několik hodin norsky a odpoledne hráli v norštině divadlo. Se spolužáky jsem mluvila jen norsky, a byť na začátku občas třeba obsluha v obchodě přešla do angličtiny, poprosila jsem ji, že potřebuju trénovat.
Naučila jsem se, že je důležité mluvit, klidně s chybami. Přijela jsem tam s pocitem, že nesmím říct agramatickou větu, ale Norsko mě naučilo, že se člověk hlavně nesmí bát otevřít pusu. Když na mě paní v kempu na Lofotech poprvé promluvila už jen norsky, byla jsem neskutečně šťastná.
Lidovky.cz: Severské země jsou často vnímány jako vzor demokracie, ekologie, mezilidských vztahů i kultury. Podporuje norská vláda třeba i literaturu a překlady do cizích jazyků?
Určitě, podpora literatury je v Norsku zásadní. Stát zaručuje tzv. innkjöpsordning, povinný odkup vybraných publikací. Například nově napsanou norskou knihu, která se dostane do výběru na základě svých kvalit, stát ve velkém odkoupí do knihoven. To je naprosto zásadní forma podpory. A pak je tu NORLA, agentura pro podporu norské literatury v zahraničí, jež podpoří prakticky každý překlad z norštiny, který v zahraničí vyjde. Systematická a dlouhodobá podpora u nás opravdu chybí, zatímco knižní trh řídí tržní mechanismy.
DANIELA MRÁZOVÁ
Překladatelka, tlumočnice, jazyková redaktorka, učitelka norštiny. Členka výboru Překladatelé Severu, zakládající členka spolku Elg. Vystudovala norský jazyk a literaturu, francouzský jazyk a literaturu a latinský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2011 se věnuje literárním překladům, redakcím a korekturám. V květnu vyšel v nakladatelství Host její překlad knihy Jona Fosseho Septologie.
Lidovky.cz: Říká se, že knížky byly dřív lepší, překlady kvalitnější…
Pokud mluvíme třeba o předrevolučním období, knižních titulů vycházelo mnohem méně a byla jim v nakladatelstvích věnována opravdu mnohem větší péče. Všechno samozřejmě trvalo déle, korektury se dělaly ručně, čekalo se na obtahy, celý proces byl výrazně pomalejší. Je to jen moje domněnka, ale myslím si, že tehdy odpovědný redaktor v nakladatelství věnoval své knize péči a skutečně ji sám – a ne jednou – četl. Dneska už odpovědní redaktoři v mnoha případech nemají čas své knížky číst, protože jsou odpovědní za třeba několik desítek titulů ročně, což se učíst nedá. Navíc s rozvojem soukromého podnikání v knižní branži se zkrátka s knihami roztrhl pytel a v té záplavě je těžké všechno uhlídat.
Lidovky.cz: Ovšem kdyby zájem čtenářů nebyl, tolik knih by nemohlo vycházet…
Vtip je v tom, že na rozdíl od spousty jiných podnikatelských oborů se v téhle branži nereklamuje. Představte si, že někdo půjde vrátit knížku z důvodu nízké kvality, ať už se jí třeba odtrhl hřbet, protože jde o lacinou vazbu, nebo je to mizerný překlad. Za normálních okolností by měl trh kvalitu ocenit, ale myslím, že se to neděje, protože reklamace nejsou zvykem. Možná i právě proto, že jsme bývali zvyklí, že když už něco vyjde tiskem, tak to něco znamená a je to opravdu dobré. Kniha se přesunula do kategorie spotřebního zboží jako třeba oblečení. Je spousta lidí, kteří si objednají klidně deset triček, nechají si jedno a zbytek postupem času rozdají nebo odnesou na charitu.
Lidovky.cz: Jenže zrovna u oblečení přibývá lidí, kteří jsou ochotni si za kvalitu připlatit. A i u knih si začínají stěžovat na mizernou kvalitu.
Spousta spotřebitelů ale nemá žádná vysoká očekávání a požadavky třeba na jazykovou stránku. Chtějí se jenom pobavit, přečíst si něco napínavého a je jim trošku jedno, že to není dobře přeložené, protože na to nemají vypěstovanou citlivost. A nakladatelé pak na překladu šetří.
Lidovky.cz: Překladatelé si obecně stěžují na špatné platy. Bylo to tak vždycky?
Možná to tak vždycky nebylo. Myslím, že se dají vypozorovat tři důvody. Zaprvé určitě došlo k jakémusi zaseknutí, protože když jsme v Překladatelích Severu v roce 2021 podnikli první průzkum o podmínkách práce překladatelů, ptali jsme se i na honoráře v minulosti. A ukázalo se, že v roce 2000 byly v porovnání s průměrnými mzdami relativně slušné. Jenže potom mzdy strmě rostly, což naše honoráře minulo.
Druhý důvod je, že se v téhle zemi pořád předpokládá, že když „děláte v kultuře“, jste srdcař a peníze jsou podružné.
A třetí důvod je v rozporu s tím srdcařským, ale bohužel situaci ještě zhoršuje: právní mantinely říkají, že překladatel je podnikatel a má si se všemi svými kolegy konkurovat. Bohužel nejen kvalitou, ale i cenou. Kolektivní vyjednávání nebo doporučené ceny jsou klasifikovány jako kartel. Jenže ceny sráží dolů i to, že překladatelů je ve své podstatě moc. Je pravděpodobně relativně málo těch, které tahle profese živí, ale moc těch, kteří si tím třeba jen přivydělávají nebo se k tomu nějak nachomýtnou. A je tu bohužel stále hodně lidí, kteří to dělají za naprosto nesmyslně nízké ceny.
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Lidovky.cz: Jste i jednou z tváří nakladatelství Elg, které aktuálně chystá k vydání opravdu unikátní knihu Johana Harstada. Té se přes skvělé ohlasy v Norsku nikdo z českých nakladatelů nechtěl ujmout. Proč?
Elg měl dlouhé období spánku, které teď přerušila Katka Krištůfková s nápadem vydat vysoce ceněný román Max, Mischa a ofenziva Tet. Chodila od nakladatele k nakladateli a nabízela jim ho, ale nikdo se téhle bichle nechtěl ujmout. Tak jsme se rozhodly, že si ji vydáme samy. Bude to asi nejtlustší bichle, jaká tady v překladu z norštiny vyšla, v originálu má 1104 tiskových stran, které Katka přeložila v rekordním čase. Já jsem se ujala redakce a důkladnou kontrolu provedl ještě Pavel Bakič. Právě nám doběhla crowdfundingová kampaň na její vydání a díky našim kolegům a literárním nadšencům se podařilo dosáhnout cílové částky. Za to všem moc děkujeme!
Lidovky.cz: Nebojíte se toho, když knihu tolik nakladatelů odmítlo?
Teď už ne. Kniha je navíc závislá na podpoře z několika zdrojů. Dostali jsme grant od Ministerstva kultury ČR, na překlad nám přispěje NORLA, máme také crowdfunding, který je vlastně předprodejem, protože bez toho bychom opravdu neměli šanci všechno pokrýt. Ta kniha by musela stát mnohem víc, kdyby se v ceně měly odrážet veškeré náklady, a pak už by byla prakticky neprodejná.