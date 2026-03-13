Pár Didymos–Dimorphos řadí astronomové mezi blízkozemní a potenciálně nebezpečné planetky. Může se k nám přiblížit až na 6,1 milionu kilometrů. Zatím nejblíž v dosavadní historii pozorování nás minul v listopadu 2003. Proletěl od Země ve vzdálenosti jen 7,1 milionu kilometrů. Velikost Didymu odhadují astronomové okolo 850 metrů. Jeho satelit by pak měl mít asi 177 metrů.
Pro pokus o ovlivnění oběžné dráhy se dvojice skvěle hodila. Změřit změnu dráhy měsíce kolem většího asteroidu je jednodušší než ověřit změnu orbity planetky kolem Slunce. Experiment DART (Double Asteroid Redirection Test, česky Test přesměrování dvojitého asteroidu) dopadl úspěchem.
Oběžná doba měsíce se zkrátila z původních asi 11 hodin a 55 minut na 11 hodin a 22 minut. Velká poloosa jeho dráhy se změnila asi o 62 metrů. Pokud by však hrozila srážka planetky se Zemí, lidstvo by se snažilo změnit přímo její dráhu kolem Slunce.
Ke změně dráhy došlo i v případě páru Didymos-Dimorphos. Její přesné změření si však vyžádalo okolo šesti tisíc jednotlivých pozorování. Trvala téměř čtyři roky.
Systém podle nich po srážce se sondou zpomalil vůči Slunci o 11,7 mikrometru za sekundu. Velká poloosa jeho oběžné dráhy se zkrátila o 360 metrů. Podle astronomů by taková změna stačila.
„Nezní to jako moc, ale celá podstata těchto kinetických ovlivnění spočívá v tom, že pokud je provedete dostatečně brzy, malý náraz způsobí velkou změnu v celkové pozici,“ řekl New Scientistu první autor článku popisujícího výsledky měření Rahil Makadia z Univerzity v Illinois Urbana-Champaign.
Předstih je podle něj klíčový.
„Je to velmi malé číslo, ale pokud ho necháte narůstat po celá desetiletí, může se z něj stát velké,“ vysvětlil.
V současnosti je na cestě k Dydimu evropská sonda Hera. Má následky pokusu DART důkladně prozkoumat. Dorazit by měla letos v listopadu.