Život si se mnou zahrává. Postavy se v románu snaží přeprat to, co se v nich porouchalo v dětství

Na začátek dvě zprávy… Dobře, nejdřív tu dobrou: česky vyšel další román Davida Grossmana Život si se mnou zahrává. A teď tu druhou, vlastně ještě lepší: v roce 2014 izraelský autor publikoval román Přijde kůň do baru, za nějž obdržel Booker International Prize. Přičemž nešlo pouze o zdvořilostní ocenění jeho dosavadního díla. Ne, to v žádném případě ne.

Protože kdybychom chtěli jmenovat nějaký text z posledního desetiletí, který se velmi účelně a úspěšně pokusil románovou formu nastavit tak, aby přiléhala k současnému životu a jeho tempu, pak by musel být zmíněn právě román Přijde kůň do baru.

Teď by se dalo pokračovat, že v českém prostředí to ovšem pochopitelně nic neznamenalo a i tento román se prodával stejně zanedbatelně jako ty předchozí od Davida Grossmana. Nicméně lepší bude říct, že v románu Přijde kůň do baru jako by se protnulo to nejlepší z Woodyho Allena a Philipa Rotha. Humor, výmluvnost postav a zespodu se vynořující závažnost. Zároveň však absentuje upovídanost, příznačná pro některé Rothovy romány. Allenovské je tu především základní nastavení – hlavní hrdina Dovík G. totiž využije svého stand-upového vystoupení k drásavé životní zpovědi.