Tajemství oceánu jednoty. David Lynch v knize Chytání velkých ryb dal nahlédnout do svého světa

Filmy, kterým se z nedostatku kategorií říkalo experimentální, otvíraly prostor neznámému a přenášely tajemství tam, kde místo neuchopitelného, imaginárního „analogového“ tajemna nastupuje vypočitatelná „digitální“ fantazie. I proto se tak rychle dostaly do kategorie kultovní.

Kult, který se kolem Lynchových filmů, zpočátku hlavně kolem Mazací hlavy a seriálu Twin Peaks, budoval, úzce souvisel s výjimečnou osobností a zjevem režiséra. Podivín, kterého přitahují lidské malformace a vůbec vyšinutí všeho druhu, tvůrce, který se nebojí nořit do nejhlubších vrstev lidské psychiky, kde se skrývají potlačené touhy a zapomenuté běsy, s nimiž se na plátně hraje velmi sugestivní, až hypnotická hra.

David Lynch dělal za diváky to, čeho se sami báli, přitom sám vždy tvrdil, že film není tím, co se odehrává na plátně, nýbrž tím, co se odehrává v každém jednotlivém divákovi a ve všech společně dohromady, dívají-li se tedy ještě dnes na film ve větším počtu spolu. Jeden společný film v mnoha individuálních variantách.

Když se pustíte s Lynchem do filmového podvědomí a nevědomí, nemáte se vlastně čeho bát, kromě sebe sama, ale kdo by se – řekněte – sám sebe občas neděsil. Největší horory se odehrávají tady, ne na Elm Street nebo v Draculově hradu. Film se zdá být meditací svého druhu a meditace je pro Lynche jednou z hlavních cest k sobě, něco jako královská cesta snu ve Freudově psychoanalýze.

David Lynch to potvrzuje i v knize Chytání velkých ryb, vydané podruhé v rozšířené verzi ke dlouho připravované výstavě Lynchovy malířské tvorby v pražském Centru moderního umění DOX, kterou měl sám Lynch zahajovat. Kniha v překladu Jany Matějkové představuje umělce v pozici, kterou by mnoho jeho milovníků možná ani nečekalo: vyrovnaný lovec v hlubokých vrstvách své mysli, která je nakonec jen součástí té velké vesmírné.

Meditace do školy

Transcendentální meditaci Lynch dokonce nabízí jako univerzální společnou cestu pro všechny, jako metodu využitelnou ve školách, která zklidňuje a přináší do života vyrovnanost a radost. A kdy jindy s „rovnáním a otevíráním“ sebe začít než ve školním věku, ohroženém dnes psychickým šílenstvím a tlakem okolního světa více než jindy?

Meditace, vědomí a kreativita, tak zní podtitul knihy, v němž se vlastně řekne to hlavní. Rozšiřování vědomí skrze meditaci posiluje vlastní Já natolik, že je schopno kreativních činů, které by předtím zvládalo jen velmi těžko. Zatímco řada tvůrců hledá dnes inspiraci v proměnlivém vnějším světě, v jeho nespravedlnostech politických a lidských pohybech, Lynch směr obrací: jeho filmy nejsou útěkem dovnitř, nýbrž cestou přes vnitřek zase ven.

Když píše vlastně dost banální imperativ „buďte sví“, nemyslí tím vnějškovou stylovou odlišnost, která by se vešla mezi podobně toužebně odlišné jiné, nýbrž především svojskost vnitřní. Jít svou cestou znamená jít svou vnitřní cestou, jinak v umění vzniká vždy silné nebezpečí, že to, co děláte, bude někdo úplně jiný. Filmy jsou nakonec takové, jací jsme my sami, nejen tvůrci, ale i diváci.

Lynch začínal jako malíř, jak vzpomíná i v Chytání velkých ryb, pak ale zjistil, že filmová multimedialita mu umožňuje dosáhnout na větší ryby, než jaké vymalovával na svých plátnech. V knižním souboru svých drobných meditací to vcelku jasně vysvětluje a dává také příklady, které dokreslují, jak se sám dobíral ke smyslu a použití všemožných filmových možností, od počátku inspirace přes herecké cvičení po hledání nejvhodnější hudby, která posiluje sugestibilitu filmu, vlastně ji nese skoro ze všech vrstev filmu nejvíc.

Není to úplně Lynchův objev, ale dalo by se i u něj říct, že film se především poslouchá a naladění uchem umožňuje cestu ke smyslu obrazů, což se nejotevřeněji vyjevuje v Lynchově snímku Mazací hlava, jakkoliv zvuková vrstva je silná v každém Lynchově díle (sem přirozeně patří i hudba). Koneckonců teorie rezonance, o níž je tu nepřímo řeč, tedy primární existenciální naladění umožňující hlubší individuální i společný život, velmi koresponduje s transcendentální meditací, na niž se jako na cestu poznání ve své knize odvolává Lynch.

„Je to tak magické, když se ocitnete v kině a zhasnou světla. Všechno ztichne a závěsy, třeba rudé, se roztáhnou. A vy se tím světem necháte pohltit,“ vyznává se tvůrce. „Nechat se pohltit“, to je, jak naznačuje už sama formulace, vzájemná práce-hra autora a diváka. Lynch na několika místech popisuje, jak se snaží o přitažlivosti a svůdnosti svého díla přemýšlet, jak hledá to nejlepší, co by nám jako divákům umožňovalo propadnout se do světa jeho filmů. Jsou to však jen drobné náznaky, rozhodně ne žádná metoda či analytický rozbor postupu. Filmové aluze, dalo by se říct, umožňující drobný vhled do práce režiséra. Režisér odmítá své filmy interpretovat, mluví přece samy za sebe. Je to ponižující pro režiséra, ale i pro diváky.

Pro všechny, kdo by snad doufali, že Lynch tu předvede nějaký master class, či alespoň nabídne zlomek toho, jak věci dělá, může být četba knihy zklamáním. Obvyklou figurou, kterou z pasti čekání na tvůrčí pravdu režisér uniká, je odkaz na intuici (nevím jak, ale najednou cítím, vím, co je správně). Nakonec se člověk rozhoduje podle souhlasného pocitu uvnitř sebe, ne podle vnější reakce cvičného publika při zkušební projekci, přestože i tuto zkušenost má Lynch coby aktér filmového průmyslu za sebou. Něco tak intuitivního se paradoxně může stát i z producentské strany, kterou filmař, zejména ten americký, nemá rád, protože producent má právo finálního střihu. David Lynch například nikdy nezjistil, co se stalo, že jeho pilotní díl seriálu Twin Peaks nakonec jeho producent pustil do další výroby pro televizi ABC (píše se rok 1990) a dal tak zelenou jednomu z nejzajímavějších děl počínajícího nového seriálového věku.

Marné luštění symbolů

Devadesátá léta byla i v českých intelektuálních kruzích plná diskusí o symbolických významech seriálových obrazů a peripetií z dřevařského kraje. Twin Peaks jako by měl být významová mapa, zapeklitá hádanka, jejíž smysl je, jak už to u hádanek bývá, v odhalení, rozluštění, vyřešení záhady. U Lynche to tak ale není, i kniha jeho drobných zamyšlení říká proč. Intuice, jež vládne tvůrci, má jinou než deduktivní logiku. Pomineme-li výjimečnou historku z natáčení (ani Lynch neodolal), je snad nejlépe popsána ve vzájemných vztazích, které se postupně ve filmu vytvářejí.

Souvisí to s časem čekání, který je tak typický pro rybaření. Ryby někdy berou a někdy dlouho ne. Často se musí čekat dlouhé hodiny. Nikdy to ale není ztracený čas. Také film se postupně nabaluje záběr po záběru, nic zatím nenasvědčuje, že by to všechno nějak dohromady dávalo smysl. Dokonce se zdá, že při montáži vzniká úplný nesmysl, a najednou – je to tam. Čas čekání na toto „rozsvícení filmu“ je ale časem tisíců rozhodnutí, která nelze „logicky“ vysvětlit, tak jako se neví, zda se film také rozsvítí v hlavách diváků. Přemýšlet o tom nemá cenu, intuice je univerzální energie, buď vybuchne, nebo ne: konstruovat ideálního diváka, na něhož film logicky, ale třeba i podprahově hraje, takže „všechno pěkně funguje“, to nemá s hledáním umění nic společného.

Ať už Lynch pracuje se scénářem, nebo ho vytváří v průběhu natáčení (podrobnosti najdete v ponoru do knihy), vždy po jeho filmech vzniká tolik otázek po smyslu. Pochopil to někdo?

Nerozumět bylo ještě v 90. letech impulzem k dalšímu přemýšlení (času bylo dost); dnes je nerozumění známkou podstatného chybění filmu, nesrozumitelnosti jeho zvěsti (message) či smyslu (k čemu to všechno je), aniž bychom šli z filmu do sebe a zase zpátky, hledali, co postrádáme (není čas, čekají další a další nové zážitky ve filmových afektivních lázních). Lynch ve své knize o mentálním rybaření nabízí všem ztraceným v (ne)smyslu svých obrazů a zvuků vcelku pozoruhodné, pro někoho možná příliš volné, až surreálné vodítko: „Je zajímavé sledovat, jak se zdánlivě nesouvisející věci proplétají. A uvádějí vaši mysl do pohybu. Jak spolu souvisejí, když se zdají být tak vzdálené? Vedou k něčemu třetímu, to je spojuje. Je těžké pochopit, jak může tato jednota uprostřed různorodosti fungovat. Plují v oceánu jednoty.“

Vypadá to jako další vrstva filmové mystiky, ještě silnější zatemnění, nikoli prosvětlení, u Lynche nikdy nebude, nesmí být jasno. Při pohybu oceánem jednoty je přitom však třeba mít na paměti to, co říká Lynch vcelku prozaicky na jiném místě své knihy, příznačně nazvaném Temnota: „V tvorbě reflektujeme současný svět (…) moje filmy obsahují současný pohled na svět, odrážejí jistou podivnost dnešní doby.“

Samostatnou linkou Lynchovy knihy jsou citáty (motta) z védské moudrosti, především z upanišad. Tvoří jemnou síť odkazů transcendentálního světa, který neexistuje někde jinde, nýbrž který je tu pořád s námi (protože vlastně – tajně – v nás). Tvoří specifickou pavučinu, po níž lze s Lynchem prolézat. Tak jak se to píše v upanišadách:

„Jsme jako pavouci,

utkáme si síť života a pak po ní šplháme.

Jsme jako snílci, vysníme si život a pak v něm žijeme.

Platí to pro celý vesmír.“

Možná jsou i filmy, včetně těch Lynchových, jen vysněné životy, ve kterých chceme žít. Živé sny, které nakonec pomáhají přežít, jak to vyslovuje jeden ze 196 aforismů jogínské praxe jógasútry:

„Odvrátit nebezpečí,

které se teprve chystá.“