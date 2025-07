Lidé a svět očima Davida Lynche. V Doxu začala výstava výtvarných děl slavného režiséra

Výstava David Lynch: Up In Flames v pražském DOXu. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Centrum DOX v pražských Holešovicích zahájilo výstavu výtvarných děl Davida Lynche (studoval malířství). Výstavu bilanční, a protože Lynch během příprav na ni v lednu zemřel, lze říci, že expozici de facto celoživotní. Obsahuje na 400 položek – kreseb, fotografií, akvarelů, dřevořezů, litografií a také videozáznamy jeho experimentálních filmů.

Výstava bude mít přesah do jiných žánrů. Do hraného filmu. Letní kino na střeše Doxu uvede Lynchovy mysteriózní snímky (Zběsilost v srdci, Lost Highway, Modrý samet, Twin Peaks: Ohni se mnou pojď), ale i ty, jež ho ovlivnily (Čaroděj ze země Oz, 8 a 1/2, Sunset Boulevard, Persona). Do světa divadla, což provede domácí soubor Farma v jeskyni. I do světa literatury, kam se zařadí nový překlad Lynchovy knihy Chytání velkých ryb.

David Lynch: Up in Flames Centrum současného umění DOX, Praha. Do 8. února.

O celém podniku lze říci, ač se znalci a fanoušci Lynche možná budou zlobit, že patří do škatulky kultovní. A sice v tom smyslu, že bude přitahovat nikoli velké davy, ale poučené a zasvěcené publikum. Podobně jako Lynchovy filmy. Ty nikdy nelámaly rekordy v kasovních úspěších, ale i po desítkách let zanechávají nepominutelnou stopu u znalců, kunsthistoriků či fanoušků.

Trefně to na vernisáži řekl kurátor výstavy Otto M. Urban: David Lynch je synonymem určité atmosféry. Podobně by se dalo říci, že Lynch má nálepku kultovní právě proto, že on a jeho dílo přinášejí jistou atmosféru. Pro jedny atmosféru mysteriózní, temnou, nutící přemýšlet a uvažovat, pro jiné prostě atmosféru složitou a nepochopitelnou.

Ta atmosféra tam fakt je

Je těžké to definovat exaktně. Spíše to lze ukázat na protipólu. O mnohých výstavách se říká, že jsou „rodinné“. To neznamená přitroublé, ale prostě takové, že na ně může vyrazit rodina s babičkou i dětmi a každý si přijde na své. Pěknou ukázkou byla výstava Planeta Praha o přírodě ve velkoměstě v Centru pro architekturu a městské plánování. Ale u kultovních osobností a děl je to jinak – ty přitahují vyhraněné publikum.

Toto lze říci o Lynchových filmech i nyní vystavených kresbách, fotografiích či litografiích. Vyžadují znalost, zájem, soustředění a přemýšlení. Ale to, že dostávají nálepku kultovní, neznamená, že jde o sektu. Herečka Laura Dernová, představitelka hlavní role v Lynchově filmu Inland Empire (2006), řekla, že neměla ponětí, o čem je film i její role. Cosi podobného řekl o stejném filmu pro web Novinky i Michael T. Barile, dřívější Lynchův asistent a jeden ze spolutvůrců výstavy: „Při sledování na videu jsem neměl ponětí, o čem je.“ Ale: „Jakmile jsem ten snímek spatřil v kině, všechno do sebe zapadlo.“

Toto u výstavy výtvarných děl neplatí. Tam vidíte to, co vidíte. Vyžaduje to jisté soustředění, které vám postindustriální areál Doxu poskytne. Ale ta atmosféra, o níž tu byla řeč, tam prostě je.