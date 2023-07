Prérijní indiáni zapisovali své dějiny na bizoní kůže. Co nám o nich řeknou „minulé zimy“?

Doporučujeme

Říká se jim výčty anebo počítadla zim, lakotsky waníyetu wówapi. V muzeích a galeriích se jich do dnešních dnů dochovala jen asi stovka. Indiánští umělci, jacísi kronikáři, do nich zaznamenávali zásadní události předchozích let, někdy i mnoha dekád.