OBRAZEM: Tři centimetry za minutu. Takto komunisté před 50 lety stěhovali kostel po kolejích

  8:00
Představte si, že se čtyřsetletý kostel přesune po kolejích o stovky metrů dál. Přesně to se v září před 50 lety stalo v severočeském Mostě. Komunističtí plánovači rozhodli, že dvanáct tisíc tun vážící kostel Nanebevzetí Panny Marie musí uvolnit místo těžbě uhlí. Unikátní akce zároveň posloužila jako silná komunistická propaganda demonstrující technologickou vyspělost československého průmyslu. Zápis má i v Guinessově knize rekordů.
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie zabezpečený pro náročný přesun. Na... Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie zabezpečený pro náročný přesun. Na... Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie zabezpečený pro náročný přesun. Na... Transfer mosteckého děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Přípravné... Transfer mosteckého děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Přípravné... Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie zabezpečený pro náročný přesun. Na... Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října. Kostel Nanebevzetí Panny Marie - oprava, věže na snímku z roku1972. Model přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Model přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Tady stál přesunutý děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. V pozadí jezero...

