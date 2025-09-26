OBRAZEM: Tři centimetry za minutu. Takto komunisté před 50 lety stěhovali kostel po kolejích

|
26. září 2025 8:00
Představte si, že se čtyřsetletý kostel přesune po kolejích o stovky metrů dál. Přesně to se v září před 50 lety stalo v severočeském Mostě. Komunističtí plánovači rozhodli, že dvanáct tisíc tun vážící kostel Nanebevzetí Panny Marie musí uvolnit místo těžbě uhlí. Unikátní akce zároveň posloužila jako silná komunistická propaganda demonstrující technologickou vyspělost československého průmyslu. Zápis má i v Guinessově knize rekordů.