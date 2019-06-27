náhledy
Představte si, že se čtyřsetletý kostel přesune po kolejích o stovky metrů dál. Přesně to se v září před 50 lety stalo v severočeském Mostě. Komunističtí plánovači rozhodli, že dvanáct tisíc tun vážící kostel Nanebevzetí Panny Marie musí uvolnit místo těžbě uhlí. Unikátní akce zároveň posloužila i jako silná komunistická propaganda, demonstrující technologickou vyspělost československého průmyslu a um československých techniků. Zápis má i v Guinnessově knize rekordů.
Autor: ČTK
Kostel se pohyboval po čtyřech kolejnicích na třiapadesáti speciálně navržených vozících. Přesun řídil počítač, přičemž stabilitu neustále monitorovala speciální elektronická čidla na stěnách a vodováhy, které sledovaly výškové odchylky.
Autor: ČTK
Na snímku je hydraulický podvozek, na němž byl kostel přestěhován na nové stanoviště vzdálené 841 metrů. Pohyboval se nepřetržitou rychlostí 1,2 až 3,2 centimetru za minutu a do pohybu jej uváděla hydraulická ramena vzadu, zatímco vpředu ho brzdila. Snímek pochází z 30. září 1975
Autor: ČTK
Transport gotické památky se plánoval roky. Na snímku z roku 1972 jsou přípravné stavební a montážní úpravy.
Autor: ČTK
Důvodem k přesunu bylo rozšiřování těžby hnědého uhlí, které měnilo tvář krajiny. Zničeno bylo několik vesnic, padla řada menších kostelů. Děkanský kostel měl ale štěstí.
Autor: ČTK
Samotný kostel před demolicí uchránila jeho historická a architektonická výjimečnost. Velký tlak památkářů, architektů i veřejné mínění vedl k tomu, že tehdejší režim usoudil, že se může na domácí i mezinárodní scéně předvést.
Autor: ČTK
Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října.
Autor: Repro MF DNES
Tady stál přesunutý děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. V pozadí jezero Most.
Autor: Město Most
Kolejová konstrukce je přesně ve směru, jak byla položena kdysi.
Autor: archiv skupiny Sev.en
Soubor pozlacených soch se nachází v hlavní části mosteckého gotického přesunutého kostela.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Snímek z června 2025.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v roce 1975 kvůli těžbě přesunut o 841 metrů.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
