Existovala vůbec někdy demokracie? Athénský vzor umožnil volit jen čtvrtině obyvatel

Slovo demokracie nabylo příliš širokého významu, který každému dovoluje, aby pod ním rozuměl, co se mu zachce. „Na kterém z mnoha významů se dnes máme shodnout?“ ptá se německý historik Jochen Bleicken, autor proslulé knihy Athénská demokracie.
A pokračuje: „Vždyť mnozí hlásají, že právě jedině jejich pojetí je možno označit za pravou demokracii. Je skličující pozorovat, že většina lidí hlásá své představy o demokracii, aniž by se nad problémem jakkoli zamysleli.“
Athény si už ve starověku vyzkoušely vše, co řešíme i dnes: nejrůznější druhy omezení politických práv, regulaci migrace, dokonce i vývoz demokracie...
Jochena Bleickena necitujeme jen proto, že to byl vynikající autor a akademik nebo že ty citované myšlenky jsou výborně formulované. Je jenom logické, že úvahu o historickém mizení a znovuobjevování demokracie začneme ve starověkých Athénách.
Idea lákavá a šalebná
Nebudeme tu suplovat hodiny středoškolského dějepisu, na začátku si ale dovolíme velmi stručné připomenutí. Athénská demokracie byla ve svém „zlatém věku“, tedy cca ve druhé polovině 5. století př. Kr., „přímá“. A byla výjimečná. Minimálně ve dvou základních ohledech.