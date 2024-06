Den, kdy Hitler zaspal. Běh dějin zvrátila před 80 lety nejúspěšnější dezinformační kampaň všech dob

V květnu 1944 vyslala britská rozvědka do Alžíru australského herce Cliftona E. Jamese. Důvod? Nápadná podobnost s polním maršálem Bernardem Montgomerym, zvaným Monty.

Britští zpravodajové předpokládali, že když Montyho dvojník dorazí do Afriky tak, aby to neuteklo německé rozvědce, Berlín bude věřit, že vylodění v severní Francii je nepravděpodobné. Jak by se přece Britové mohli pustit do tak olbřímího úkolu bez svého nejlepšího generála?

Zbytek je historie. James do Alžíru skutečně dorazil, objevil se tam na několika oficiálních akcích v doprovodu dalších vojáků a diplomatů. Německá rozvědka si toho skutečně všimla a podle všeho uvěřila, že se jedná o pravého Montgomeryho.

Není úplně jasné, zda to její agenty uchlácholilo, že jsou břehy Normandie v bezpečí, podle některých indicií Němcům přišla generálova přítomnost v Africe od začátku podezřelá a nevyvodili z ní mnoho.

Největší újmu tak dost možná utrpěl sám James, který byl těžký kuřák a alkoholik, ale agenti MI5 ho v rámci nácviku role donutili abstinovat a nekouřit – Monty byl přece proslavený svým spartánským stylem života.