Děsivá inflace obsahu. Internet je zahlcen autorskými výtvory, které nikoho nezajímají

Nerovnost výkonu v tvůrčím úsilí, včetně vědeckého, popisuje Paretovo pravidlo, které říká, že zhruba pětina pracovníků se zaslouží o čtyři pětiny pokroku. Strmý nárůst počtu vědců produkujících lavinu studií tato zaběhnutá pravidla mění. Zdánlivě exkluzivní seznam 2 % nejvlivnějších vědců světa dnes čítá 200 tisíc jmen! Vědci kolektivně zveřejnili přes pět milionů odborných prací jen v posledním roce.
Paradoxně tím roste vliv a význam úzké špičky vědeckých superhvězd, jichž je možné se v této záplavě informací držet. Nedávná studie v časopise americké Národní akademie věd ukázala, že vědci sice do 90 milionů prací publikovaných za posledních 50 let zahrnuli skoro dvě miliardy odkazů na práce svých kolegů, nicméně během let stále narůstal počet opakovaných citací malého počtu prací. Naopak tři čtvrtiny vědeckých studií jsou od svého vzniku citovány méně než desetkrát, třetina nikdy.
Možnost snadného zveřejnění čehokoli na internetu měla posílit rozmanitost plodů vědeckého i uměleckého snažení. To se skutečně stalo, takže například kdo miluje jak kriminální příběhy, tak i mangrove, si může na Amazonu vybrat hned z několika detektivek řešících vraždu v mangrovech. Záplava internetových knih, videí a hudby však vede k soustředění většinové pozornosti na stále omezenější skupinu populárních umělců a jejich děl. Amazon nabízí 44 milionů knih, miliony z nich jsou samizdaty publikované autory přímo na stránce firmy. Prodá se jich 787 milionů kusů ročně, tedy 18 výtisků na každý titul. Roznášením podomácku vytištěných kopií svého rukopisu přátelům by mnozí autoři dosáhli odbytu většího.
Dvě třetiny ze 184 milionů písní na Spotify byly za svoji existenci poslouchány méně než stokrát, čtvrtina z nich ani jednou. Pouhých 2,6 % registrovaných hudebníků si na této platformě vydělá alespoň tisíc dolarů za rok. Naproti tomu písně Taylor Swift překročily 112 miliard přehrání, fanoušci tedy strávili jejich poslechem 850 tisíc let. Největším internetovým gigantem je ovšem YouTube. Údaje o své velikosti nezveřejňuje, ale podle studie z roku 2022 měl 9,9 miliardy veřejně přístupných videí, dnes jistě podstatně víc. Polovina z nich byla zhlédnuta méně než 35krát.
Sci-fi literatura je tradičně plná utopií či dystopií, v nichž ve společnosti zavládne blahobyt, takže každý má příležitost ke svobodné vědecké či umělecké tvorbě, nicméně na ní vůbec nezáleží. Vše důležité totiž dělají roboti, a to mnohem lépe. Zdá se, že do této éry právě vstupujeme, jen místo robotů vše obstarává minuciózní skupinka superhvězd vědy či umění. Doba průměrného vědce nebo umělce, schopného si ještě vydělat na živobytí, pomalu končí.