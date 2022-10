Výchova neprůbojných a uzavřených dětí. Jak s nimi mluvit a jak je podpořit?

Chyby v komunikaci rodičů s dětmi Mezi nejčastější chyby, kterých se rodiče při výchově dětí dopouštějí, patří: 1. Hubování, vyčítání, vymáhání slibů, že se dítě zlepší. Ještě horší jsou urážky, nadávky, zdůrazňování úspěchů staršího sourozence, kamaráda ze sousedství – vedou k pocitům méněcennosti, zatvrzelosti, lítosti, popřípadě až k negativnímu vztahu k úspěšnějším vrstevníkům/sourozencům. 2. Nedostatek motivace 3. Negativní motivace, hrozby trestem, pokud dítě nebude dosahovat dobrých výsledků. To má často za následek vážné psychické obtíže dítěte a naprosto jej demotivuje. 4. Nedostatek chvály – z pohledu rodičů někdy není důvod dítě chválit, neboť žádných úspěchů nedosahuje. Odmítání pochvaly je rovněž zdůvodňováno obavami, aby dítě nezískalo nereálný pocit zvládnutí svých obtíží a nepřestalo se celkově snažit. 5. Těžké, až nereálné cíle „uplácené“ velmi lákavou odměnou. Rodiče dítěti slibují za „překonání“ obtíží odměnu, která je pro dítě těžko dosažitelná, protože cíl je velmi obtížný, zároveň působí velmi lákavě. Přitom případné oddalování jeho dosažení působí výrazně demotivačně a může vyvolávat i vážné psychosomatické obtíže. 6. Přetěžování 7. Křik 8. Negativní scénáře (“Když se nebudeš ve škole hlásit, nic z tebe nikdy nebude...“) 9. Vyhrožování (“Jak chceš, ale jestli něco s tím chováním neuděláš, tak nečekej, že s námi pojedeš k moři, budeš u babičky, tam si můžeš sedět jako pecka... Však my ti z té hlavy vytlučeme ten vzdor, že nebudeš pracovat rychleji...“) 10. Srovnávání (“No, to ten starší kluk, to je jiná káva, ten se jim povedl, ten není tak marný, jako tenhle... na co sáhne, to se mu daří, ale tenhle... kouká jako bluma, kam ho postavíš, tam ho najdeš... Podívej se, jak se té tvé kamarádce Marušce daří, stačí trochu snahy, aktivity... ale když to je marné tobě říkat...“) 11. Urážky, ponižování, ironizace (“Stejně z tebe nikdy nic pořádného nebude.“ Při zatahování druhého rodiče do problému: „Vždyť jsi stejný/á jako tvoje matka/otec.“) 12. Nálepkování (Často se s ním můžeme setkat u příbuzných. „Jaký otec, takový syn“ – „Není divu, už teta Máňa byla pomalá a stydlivá...“) 13. Citové vydírání (“Počkej, táta má tak náročné povolání, a jak bude zklamaný...“ – „Tohle jsme si jako rodiče nezasloužili..., opravdu pořád musí být poslední? Opravdu se nemůžeš trochu víc snažit? Jak to má otec vysvětlit v práci, že má takové nemožné dítě!“ – „Přece toho po tobě tolik nechceme... víš, kolik jsme pro tebe toho obětovali? A ty se nemůžeš trochu více snažit...“)