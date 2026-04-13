Architektura Prahy mezi přísností a diskotékou. Co a jak se postavilo v devadesátkách

Vymykají se ale architektura a urbanismus. Co a jak bylo v 90. letech postaveno, stojí stále, ať se vám to líbí, či nelíbí. Nelze to potlačit. Ale může se posouvat optika. Leccos z toho, co přišlo lidem před 25 až 35 lety ošklivé, nachází pochopení u těch, kdo tehdy teprve přicházeli na svět. Či naopak. Leccos z toho, co pro Prahu navrhli světoví architekti, sklízí dnes kritiku třeba za porušení pravidel.
Těm, kdo nefandí prvoplánovým svatořečením ani prvoplánovým odsudkům, se vyplatí zajít do Centra architektury a městského plánování (CAMP) na pražských Emauzích. Do poloviny května tam probíhá akce (někdo by řekl výstava, ale je to spíše multižánrový podnik) nazvaná DEVADE. Vznikla v souběhu s vydáním stejnojmenné knihy, v níž početný tým autorů nabízí své postřehy k tomu, co a jak se postavilo v metropoli v letech 1989–2004.
Akce nese podtitul Architektura Prahy mezi přísností a diskotékou. Vysvětluje to kurátorský text. Míváme sklon hledět na 90. léta i jejich architektonické dědictví skrz prsty. S tou dobou si spojujeme ovzduší svobody, večírků, uvolněných konvencí a optimismu.
Jenže tehdejší architektura nebyla tak „zdivočelá“, jak by se dalo očekávat. Spíše ji definuje pozice mezi dvěma estetickými póly. „Přísností“, kterou inspirovaly meziválečná moderna a funkcionalismus, a „diskotékou“, jež odrážela rozvernou postmodernu Západu.
Rozštěpený pohled vzniká takto. Architekti vyzdvihují tehdejší návrat k přísným proporcím, poctivým materiálům a stavbám s charakterem. Kdežto širší veřejnosti utkvěla v hlavě spíše ona „diskotéka“: nabubřelost, zlaté rámy, exhibice peněz. Jenže obraz 90. let v architektuře vytváří vzájemné prolínání a soupeření těchto perspektiv.
Kdy mluvil Havel o „králíkárnách“?
Toto se snaží expozice předvést a doložit fotografickou, filmovou i textovou dokumentací. Ta expozice je velice prostá, až sucharská. Je protipólem toho, čemu se říká „rodinná výstava“. Jednu stranu sálu tvoří ohromná promítací zeď (stále se na ní něco děje), druhou stranu pak časová osa, na níž infotabule oživují, co už leckdo zapomněl.
Kdy Václav Havel označil paneláky za „králíkárny“ (únor 1990), kdy byla otevřena první IKEA (září 1991 na Budějovické za účasti Václava Klause), kdy první McDonald’s (březen 1992 ve Vodičkově za účasti velvyslankyně USA), kdy první hobbymarket (1995 OBI ve Štěrboholích), kdy vznikla první kolonie vil na hypotéky (1995 Malá Šárka), kdy přišel první průšvih důvěry v developery (1997 H-System), kdy první katalog rodinných domů (1999).
Uprostřed toho všeho je shluk židlí, ze kterých můžete sledovat promítání. Ale pozor, nejsou to jen nějaká sedátka, nýbrž židle, které Bořek Šípek v 90. letech navrhl pro Španělský sál na Hradě.
Co se týče pozoruhodných staveb, expozice jich představuje přes třicet. Slavných, ale i méně známých, hlavně těch mimo centrum Prahy. Může-li vás něco překvapit, pak možná to, které z těch staveb sklízejí z dnešního pohledu plusy. Že jsou to paláce Langhans či Myslbek, s tím se počítá, ale že k nim patří Archivní areál na Chodovci (“nejveselejší stavba Prahy“) i mostní tubus metra na Jihozápadním Městě (“patří k nejpřekvapivějším inženýrským počinům“), to je pro mnohé novinka.