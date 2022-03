Bláznivá, divoká, inspirativní léta, která se nebudou opakovat. Devadesátky zněly hlukem svobody

Hudební scéna v českých devadesátých letech je samozřejmě téma na hodně obsáhlou knihu. Kde začít a kde skončit, co vybrat jako nejdůležitější, co nechat stranou? To je pro člověka, který tu dobu prožil intenzivně a v patřičném věku, kdy si dokázal ze všech darů nově nabyté svobody ukusovat po libosti, věc nesnadná.

Devadesátky jsou pro generaci dnešních, řekněme, plus minus padesátníků dodnes tématem, ke kterému se rádi v hovorech vracejí, vytahují jednu bohatýrskou historku za druhou a někdy jim mezi záchvaty smíchu lehce vlhnou oči, protože vědí, že nic takového se nemůže vrátit. Zkusme tedy alespoň výběrově, s vědomím snad pochopitelné neúplnosti, zavzpomínat na éru, v níž se jak po výbuchu bomby zrodila úplně nová česká hudební scéna.