Deváté třídy na odstřel? Co by znamenalo zrušení závěrečných ročníků základních škol

„Řešením by mohla být osmiletá základní škola a pak by následovaly dva roky povinné školní docházky na střední škole. Vrátili bychom se k něčemu, co jsme tady měli do začátku 90. let.“

Není to jen o penězích

Jednou z velkých zastánkyň zrušení devátého ročníku základních škol je poslankyně za ODS, členka sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a předsedkyně podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení Renáta Zajíčková.

Ta předložila už bývalému ministrovi Vladimíru Balašovi svůj dokument nazvaný Podklad k záměru systémových změn české vzdělávací soustavy, kde navrhuje prodloužení povinné školní docházky na 11 let (1 rok MŠ, 8 let ZŠ a 2 roky SŠ) a zároveň zkrácení základní školy o jeden ročník, z devíti na osm let.