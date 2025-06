Dinosaurus a mladí. Proč děti milují veleještěry, kteří po 134 milionů let vládli světu?

Zájem o pravěk a specificky dinosaury není ničím neobvyklým. Pokud jste se vy sami v dětství nenechali dinosaury fascinovat, určitě alespoň víte o někom, kdo ano. Takové děti si obvykle bez problémů pamatují desítky dinosauřích rodových jmen (a to i takových jako Micropachycephalosaurus!) a o svých oblíbencích vědí první poslední.

Nepochybují ani o tom, že ptáci jsou vlastně poslední žijící dinosauři, a dobře znají například rozdíl mezi ptakopánvými a plazopánvými dinosaury nebo mezi triasem, jurou a křídou. Tento zájem údajně začíná zejména mezi druhým a šestým rokem věku dítěte. Dinosauři jsou přitom nejpopulárnější volbou dětí hned po dopravních prostředcích (letadlech, vlacích a autech). Přesto nejde vůbec o nic nového, protože první vlnu zájmu o dinosaury můžeme vysledovat již do 19. století; rozdíl je především v počtu známých dinosaurů.

Malý expert na velké tajemství

Například moje generace, dospívající na přelomu 90. let a počátku nového tisíciletí, mohla tehdy známých zhruba 400 druhů ještě jakžtakž pojmout, dnešní děti už mají co do činění s téměř trojnásobkem tohoto počtu. Jen v roce 2010 bylo popsáno přes 60 nových rodů dinosaurů a v posledních letech to je běžně kolem čtyřiceti.