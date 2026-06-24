Domácí násilí a kultura na export. Nová kniha porušuje všech deset přikázání v mafií prolezlé Neapoli

Kdyby chtěl někdo hledat důkazy o tom, jak moc se liší snaha bruselských úředníků ohýbat realitu od samotné skutečnosti, postačí evropskounijní kulturní politika. Víte, že letos jsou evropskými hlavními městy kultury Oulu a Trenčín? A že za dva roky se budou stejným titulem honosit České Budějovice? Patrně kulturní odborníci v Bruselu nečetli drama Alberta Camuse Nedorozumění, odehrávající se právě v jihočeské metropoli.
Jedna věc totiž je, co ustanoví úředník ze vzdáleného ústředí, a druhá věc je, jak je to doopravdy. A když se zamyslíme nad kulturním děním nedávné doby, musíme konstatovat, že evropským hlavním městem kultury nade všechny pochybnosti dosud zůstává to, o němž často čteme v souvislosti s váznoucím odvozem odpadků, s tamní mafií zvanou camorra a taky s fotbalem, jelikož před třemi lety a také loni tamní klub vyhrál ligu, což se předtím povedlo pouze na konci osmdesátých let, kdy se podařilo získat největší světovou hvězdu, argentinského bouřliváka Diega Maradonu.
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A do tohoto města se nyní vracíme též prostřednictvím povídkové knihy Deset Andreje Longa. I navzdory zmíněné nekulturnosti totiž nade vši pochybnost Neapol vévodí kultuře posledních let. Stačí si uvědomit, že do neapolské reality je zasazena tetralogie Geniální přítelkyně (2011–2014) Eleny Ferrante, jejíž zásah byl vskutku celosvětový, včetně anglojazyčného světa. Což je něco docela jiného, než když se tady český spisovatel snaží vypočítáváním, do kolika jazyků byl přeložen, vzbudit dojem, jak není slavný: zapomíná dodat, že se jedná většinou o jazyky východoevropské a že kniha vyšla v pěti stech výtiscích v pofiderním nakladatelství, které akorát shráblo grant Evropské unie, takže se mu to vyplatilo, aniž by muselo dotyčný miniaturní náklad vůbec prodat. Elena Ferrante ovšem nic snaživě nepronášela, neboť dosud ani nevíme, kdo se za tímto pseudonymem skrývá.
Pestrost značí sílu
Dalším umělcem, díky němuž Neapol v našich srdcích tolik zdomácněla, je Paolo Sorrentino (1970). A to přesto, že jeho dosud nejslavnější film, Velká nádhera (2013) – jakási novodobá variace na Felliniho Sladký život (1960) –, se odehrává v Římě. Nicméně předlohou k ústřední postavě spisovatele, jenž kdysi napsal román, byl Raffaele La Capria (1922–2022) a jeho neapolský román Smrtelně raněný (1961), jehož český překlad letos přinese nakladatelství Meridione. Filmy jako Boží ruka (2021) či Parthenope (2024) jsou však již poctou režisérovu rodnému městu. Stejně jako Sorrentinův román Všichni mají pravdu (2010) a navazující povídková kniha Tony Pagoda a jeho přátelé (2012).
Deset
Hodnocení: 80 %
Ještě bychom měli ale načatý přehled dokončit, aby bylo jasné, jak je takový průnik vzácný a že to zároveň přichází ve vlnách. Vedle neapolské vlny musíme připomenout celosvětový úspěch Milénia (2005–2007) Stiega Larssona a následnou skandinávskou krimi vlnu. To, že se anglojazyčný svět o dané dílo skutečně zajímá, většinou signalizuje fakt, že jej převede na plátno, případně vyrobí vlastní filmovou či seriálovou adaptaci vedle té již existující evropské. Podobný zářez má v novodobé historii německá literatura – jež je v českém prostředí jinak spíše obtížně prodejným zbožím –, a to prostřednictvím Předčítače (1995) Bernharda Schlinka.
A když zacouváme v čase ještě víc, vrátíme se opět do Itálie. Je to už dávno, ale všichni si to budou jistě pamatovat: Jméno růže (1980) Umberta Eca. Přičemž dále musíme zmínit, že naopak pro anglické a americké literáty je Itálie atraktivním prostorem, kam umisťují své příběhy.
No a pokud se zas vrátíme do české kotliny, nutno připomenout, že jedním z velkých překvapení – dalo by se to nazvat spíš kocovinou – je dnes zjištění, že více než pětatřicet let po sametové revoluci nevzniklo v české literatuře nic, co by se Hrabalovi či Kunderovi významem blížilo, ba co by je překonalo. Na prahu devadesátých let, kdy svoboda nabízela tolik možností a prostoru, by to asi čekal málokdo. Je ale pravda, že se lze oprávněně vymlouvat na to, že role literatury se v poslední době změnila celosvětově. To však není jediná příčina tohoto rozpačitého výsledku.
Regionální a světové
O to důležitější jsou pro české prostředí překlady. Alice Flemrová tak dlouho zprostředkovávala italskou literaturu, až se s dalšími dvěma kolegyněmi rozhodla, že si založí vlastní nakladatelství, již zmíněné Meridione, aby nemusela zdejším nakladatelům neustále – a často marně – vysvětlovat, proč by měli vydat právě to, co jim doporučuje. A jak se v podání Meridione skutečně ukazuje, italská literatura je opravdu velmi bohatá a pestrá.
Vyznění je naprosto zdrcující. Na závěrečnou povídku dlouho nezapomenete, jelikož si uvědomíte, že České Budějovice či Trenčín skutečně nejsou Neapol.
Možná lze říct, že se v poslední době zdá být zajímavější „chudý“ jih než „bohatý“ sever, především však vnímáme neulpívání na intelektuálních centrech a velkou geografickou rozmanitost: absenci obavy, že zasazením děl do rozličných regionů vznikne pouhá regionální literatura. Jinak řečeno, že světovost zaručí výhradně okázalost římských kulis.
Ostatně, zde můžeme načrtnout další paralelu s tuzemským prostorem. Velký obrat novodobé české literatury nastal poté, co byla zahlcena intelektuálními příběhy z Prahy, o něž širší čtenářská obec jevila čím dál menší zájem. Postupně (počínaje romány Jiřího Hájíčka) přišlo zaměření na venkovskou tematiku: jako by se zapomnělo, že většina Čechů žije na venkově, či alespoň odtud pochází.
Následovala vlna autorek, které tuto tendenci potvrdily a naplno zúročily. Bohužel to ovšem v tomto případě neznamenalo pestrost, ale jednotvárnost. A co se týče kvality, zůstali jsme též u lokálního významu. Rozhodně si tato snadno stravitelná díla neříkají o to, aby byla překládána a česká literatura se jimi chlubila za hranicemi. Připomeňme, že v podobné době analogicky česká politika taky přišla s tím, jak nebýt výhradně pro pražského intelektuála, nýbrž pro venkovské voliče: musela začít být lidová, populistická. Ale ani z tohoto prozření žádní čeští politici evropského formátu nepovstali.
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Ale teď již konečně k nejnovějšímu počinu nakladatelství Meridione. V překladu Moniky Štefkové, která se velmi ladně vypořádala s řadou vulgarismů, vychází povídková kniha Deset (2007) rodáka z ostrova Ischia Andreje Longa (1959), jenž údajně dostal křestní jméno po knížeti Bolkonském z Vojny a míru. Deset není Dekameron, je to útlá knížka nabízející povídky koncipované podle desatera přikázání. Soubor působí jako hnízdo, z něhož kdosi ukradl obří vejce, ale ač ho nevidíme, cítíme stále jeho zlověstnou přítomnost. Onen středový objekt, kolem něhož se vše v povídkách točí, zůstává neviditelný záměrně. Tak to má být, tak je to správně. Protože nikdo tady není víc než Neapol a její nepsaná pravidla.
Každý má svou dceru
Především bychom si měli říct, že Deset blafuje v tom, že se čte lehce, povídky jsou plné lapidárních dialogů. Ovšem vyznění je naprosto zdrcující a celek graduje: na závěrečnou povídku, která může zprvu člověku připomenout jeho mládí, dlouho nezapomenete, jelikož si uvědomíte, že Budějovice či Trenčín skutečně nejsou Neapol. V hlavním městě Kampánie se marně modlíte, abyste nemuseli porušit všechna přikázání desatera. Stejně tak se zde rodina nestává oporou, nýbrž přítěží. Ale kdyby šlo jenom o domácí násilí! Vyjdete ven – a tam čeká další síť, do níž se zamotáte, ať chcete, nebo ne.
Poznává to mladík hned v úvodní próze. Tolik se snažil: studoval, pracoval, vyhýbal se nepříjemnostem, nicméně potom na diskotéce na jeho dívku začne útočit banda výrostků. Dvojici zachrání ten, od koho to náš vzorný hoch věru nechce: „Poklepe mi rukou na rameno. Zatímco míří ke vchodu do podniku, říká: ,Někdy spolu musíme hodit řeč.’ ,Jasně,’ odpovím. Otočí se na mě. ,Zejtra v jedenáct se za mnou stav, víš, kde mě najdeš, viď?’ ,Jo,’ řeknu, ,vím.’ ,Budu tě čekat,’ řekne.“ Nemusíme snad dodávat, že se nejedná o vedoucího studijního oddělení z univerzity.
V druhé povídce jsme ještě o kus dál. Kdysi nadějný zpěvák, pomýšlející na vyšší mety, se taky díky „dobrým známým“ sesunul o mnoho níž. Přišel i o menší kšefty, ty větší vůbec nepřišly a po dealerském období přešel na pozici pokusného králíka výrobců drog: „Chvíli se na sebe dívám do zrcadla, pak odvrátím hlavu a snažím se jít, doklepat to do konce tohohle dne a doufám, že je poslední, doufám, že se pánbůh slituje a jednou provždy tuhle frašku ukončí.“
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Andrej Longo je mistrem náznaku, neříká víc, než je nutné, nevodí čtenáře za ručičku – zkrátka dělá vše pro to, aby jeho povídky byly zneklidňujícím uměním, ne kýčovitým pohlazením. A jeho Neapol samozřejmě není jen mužskou záležitostí. Je tu žena, jež léta oddaně slouží rodině, včetně manžela, který vždy přijede na jediný den, jenž má pokaždé tentýž průběh, načež zas odjíždí za prací, přičemž udržuje manželku při tom, že to tak musí být. Můžeme se pouze dohadovat, co za tím stojí.
Často zde jde doslova o život, a tak v jiném příběhu čteme o umírající matce, žádající staršího syna, aby její život ukončil. Ovšem později se ukáže, kdo k tomu má odvahu a kdo má matku opravdu rád. V dalším ženském příběhu pro změnu sledujeme dívku, která se zdánlivě fintí a vyráží za školu, abychom následně zjistili, že její cesta vede za andělíčkářkou, kde si chce nechat pomoct od toho, co jí přivodil vlastní otec.
Scénu, kdy dívka sedí v liduprázdné kavárně, lze jen těžko vypudit z hlavy, notabene když se teprve následně odkryjí okolnosti její cesty do města. Kavárník se hbitě chopí šance: „Mezitím se mi díval na nohy. Další dva šluky, pak řekl: ,Co ty na to, Natascio, kdybychom na chvíli stáhnuli rolety?’ Mrknul na mě a položil na stůl deset eur. ,Máš dceru?’ zeptala jsem se. ,Jo,’ odpověděl, ,co to s tím má společnýho?’ ,Tak si vošukej ji.’“ V jiné povídce má zas nevěsta panický strach ze ženicha. Nejdřív to vypadá, že se jedná pouze o předsvatební hysterii, až když se situace vyvíjí a děs roste, čtenáři opět dochází, že tady asi nejde o „vyvoleného“ a o sňatek z lásky.
Není kam utéct
Obdobně pozoruhodné je, jak Andrej Longo důmyslně rámuje skutečné nebezpečí v mužském podání. Pěšák se cítí být ohrožený a všude s sebou nosí zbraň, ani se mu nechce ven. Nejdřív přitom se svým synem hraje střílečku na počítači a jejich příběh pokračuje na pouťové střelnici, přičemž je otec vyděšen synovým přáním být jako táta: střílet jednou z opravdové pistole.
Vedle toho je tu příběh o shledání starých kamarádů, když se jeden vrací z vojenského nasazení v Afghánistánu. Měsíce v uniformě jako by ho však paradoxně zbavily schopnosti pohybovat se v domácím prostředí, kde může jeden přijít o život raz dva.
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Nejsilněji jsou v Deset ovšem zastoupeny příběhy, v nichž již „dorostenci“ čelí neapolskému poznání, že jejich cesta je nalajnovaná a oni před ní neutečou. Proto je tady i příběh mladičkého zloděje a zabijáka, jenž si chce zvýšit sebevědomí na osamělém starci, ale jeho odolnost nakonec naopak naprosto nahlodá hošíčkovu křehkou bezcitnost. A o závěrečné povídce ve stylu Pulp Fiction, jež se z neurvalé jízdy večerním městem stane pro trojici rozjívených mladíků konečnou, již byla řeč. Deset je tedy dobrá literatura, která ale Neapoli rozhodně dobrou reklamu nedělá.