Pes Páně, který tu bude chybět. Duka věřil, že „jde o záchranu našeho domu, kterým je stát, národ a společnost“

Alexandr Vondra (vlevo) a Dominik Duka. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Alexandr Vondra
Navzdory zásadním úspěchům se kardinál Dominik Duka všeobecného uznání nedočkal. Kvůli svému nekompromisnímu vystupování schytával místy až nenávistnou kritiku. Nesnášeli ho liberálnělevicoví novináři a progresivní intelektuálové. Nutno přiznat, že jim občas sám nahrával.

S otcem Dominikem Dukou odešel nejen jeden z nejvýznamnějších představitelů české katolické církve po roce 1989, ale i poslední velká osobnost z generace, která tvořila most mezi totalitní minulostí a demokratickou přítomností. Z generace, která se komunismu postavila na odpor a následně budovala svobodnou společnost.

Lidé se loučí s kardinálem Dukou. Vzdávají mu hold u otevřené rakve

Přesto se otec Dominik ke konci života dostával do sporu s jinými představiteli svobodné společnosti, třeba s reformně orientovanými katolíky typu Tomáše Halíka, kteří mu vyčítali náklonnost k politikům a barokně laděné poutě kritizovali jako pozlátko. V mnoha případech ostrá kritika pramenila z předsudků proti „prelátům“ a církvi vůbec.

Zaznívaly i výtky, že se ve funkci změnil. Pravda však je, že on zůstal stejný, zatímco se proměnilo publikum.

Domini canes

K pochopení jeho duše musíme ke kořenům. Duka byl dominikán. Do řádu vstoupil tajně už v roce 1968, přijal jméno Dominik (narodil se jako Jaroslav). V letech 1986–1998 byl českým provinciálem. Dominikánský Řád kazatelů (Ordo Praedicatorum, OP) vznikl na počátku 13. století s úkolem potírat herezi katarů a albigenských v jižní Francii, kteří v reakci na vrchnostenské chování církve vyznávali jakousi absolutní čistotu a chudobu, ale svým učením se dostali zcela mimo rámec katolického učení.

