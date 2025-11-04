Dominik Duka, pes Páně. Odmala obdivoval armádu, přednost nakonec dostala církev

Bohoslužba nad rakví s ostatky kardinála Josefa Berana a následná narozeninová oslava na dvoře arcibiskupského paláce symbolicky uzavřela působení Dominika Duky v úřadu českého primase. „Co jsem udělal, to jsem udělal. Na větší projekty už je pozdě bycha honit,“ odhalil oslavenec v bilančním rozhovoru svůj záměr nepouštět se už do žádných zásadních rozhodnutí ani v případě, že by mu byl mandát ještě na nějakou dobu prodloužen.
Zemřel Dominik Duka. Kardinálovi a spoluvězni Václava Havla bylo 82 let
„Jeho jméno prozatím není mezi věřícími příliš známé,“ uváděla v březnu 1990 redakce tehdy čerstvě svobodného Katolického týdeníku vůbec první rozhovor s pozdějším kardinálem. Dnes se naopak sotva najde někdo, kdo by jméno Dominika Duky neznal. Značnou pozornost k sobě přitáhl především opakovaným komentováním tuzemského politického provozu a nepokrytou podporou prezidentů Zemana a Klause.