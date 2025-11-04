Dominik Duka, pes Páně. Odmala obdivoval armádu, přednost nakonec dostala církev

Kardinál Dominik Duka. | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Martin Vaňáč
  7:30
Proč mladý Jaroslav Duka miloval uniformy a na vojnu v Trnavě vzpomíná laskavě? Jak se dopustil urážky pozůstalých a proč pouštěl v sakristii kostela americké desky? Proč byl podle bachařů recidivista a jak se podílel na proslulých Dopisech Olze? Nejen na tyto otázky ve svém textu odpovídal v roce 2018 Martin Vaňáč na stránkách Orientace. Text připomínáme, neboť kardinál Dominik Duka zemřel dnes, v úterý 4. listopadu 2025 tři hodiny po půlnoci, ve věku 82 let.

Bohoslužba nad rakví s ostatky kardinála Josefa Berana a následná narozeninová oslava na dvoře arcibiskupského paláce symbolicky uzavřela působení Dominika Duky v úřadu českého primase. „Co jsem udělal, to jsem udělal. Na větší projekty už je pozdě bycha honit,“ odhalil oslavenec v bilančním rozhovoru svůj záměr nepouštět se už do žádných zásadních rozhodnutí ani v případě, že by mu byl mandát ještě na nějakou dobu prodloužen.

Zemřel Dominik Duka. Kardinálovi a spoluvězni Václava Havla bylo 82 let

„Jeho jméno prozatím není mezi věřícími příliš známé,“ uváděla v březnu 1990 redakce tehdy čerstvě svobodného Katolického týdeníku vůbec první rozhovor s pozdějším kardinálem. Dnes se naopak sotva najde někdo, kdo by jméno Dominika Duky neznal. Značnou pozornost k sobě přitáhl především opakovaným komentováním tuzemského politického provozu a nepokrytou podporou prezidentů Zemana a Klause.

