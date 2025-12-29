V Americe se to začíná hemžit padlými anděly. Přijdou i svatí?

A tahle dáma se nechala slyšet, co s ní udělala zpráva o smrti kontroverzního aktivisty Charlie Kirka. Píše o tom web Fox News. „Byla jsem tak zlomená. Když ho postřelili, modlila jsem se a modlila. Byl to tak temný den. Myslím, že pro tolik lidí je to stále temná doba.“
Rozhodla se tomu čelit po svém: od té doby je prý tato Playmate náruživou čtenářkou Bible. „Vždycky jsem byla Kristovou následovnicí, ale když Kirk zemřel, úplně jsem se mu odevzdala. Jsem Bohu tak oddaná. Myslím tím, že jsem okamžitě začala studovat Bibli.“
Zní to legračně a jízlivě by se k tomu dalo ledacos dodat, ovšem pozor: představitelé nejrůznějších církví v září sdělili televizi Fox, že zaznamenali zásadně rostoucí návštěvnost kostelů i daleko větší angažovanost vysokoškolských studentů v církvích po celé zemi, což připisují efektu Charlieho Kirka. A také podle deníku Wall Street Journal po Kirkově vraždě vzrostl prodej Biblí o 36 procent.
Kdy smrt poslouží víc než život? Příklad Charlieho Kirka ukazuje, jak se stát mučedníkem snadno a rychle
„Charlie si uvědomoval oběť, kterou přinese. Museli jste to cítit nejen po celé zemi, ale po celém světě. I já jsem to cítila. Bylo to jako masové probuzení.“
O Charlie Kirkovi se už nyní mluví jako o mučedníkovi. Tímhle tempem nebude trvat dlouho a prezident Donald Trump bude požadovat jeho svatořečení.
Když už je řeč o Donaldu Trumpovi, s koncem roku obvykle přichází i bilancování, a tak i deník Washington Post zhodnotil první rok amerického prezidenta po opětovném návratu k moci. A není to lichotivé čtení.
„Ceny a deportace rostou, zatímco průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Američanů s Trumpovou politikou nesouhlasí,“ píše redaktorka Amber Phillips. Sám Donald Trump se pochopitelně chválí: pravidelně se prý chlubí miliardami, která získal z cel, a slibuje další ekonomické oživení, které je hned za rohem. „Máme inflaci – drtíme ji,“ prohlásil před Vánocemi, „a vy máte mnohem vyšší mzdy. Zdědili jsme nejvyšší ceny v historii, a teď je snižujeme.“
Potíž je podle deníku v tom, že to jaksi není pravda. „Ve skutečnosti Američané kvůli clům utratí ročně o 1 800 dolarů více než bez nich.“
A tak je to prý u Trumpa se vším. Zatímco se považuje za kandidáta Nobelovy ceny míru (a noviny mu také přiznávají podíl na dohodě mezi Hamásem a Izraelem), plánuje napadnout Venezuelu. Washington Post jen spekuluje, proč si vybral právě ji: „Trump nemá rád velké, děsivé války, takže nechce bojovat proti nikomu své velikosti. Ale pokud najde milého protivníka, který nedokáže efektivně oplatit úder, vypadá silně.“
Raději dost politiky, pojďme ještě ke kultuře. Tak jako my v Orientaci vyhlašujeme Knihu roku LN, i New York Times vyhlašuje svou desítku nejlepších knih (i když jen v abecedním pořadí).
První rok Trumpova druhého mandátu. Možný politický vrchol i hrozba chromé kachny
Mezi deseti tituly najdeme devět, které bychom tam tak nějak čekali: návraty do minulosti, příběhy o těžkostech, které v životě zažívají rasové či jiné menšiny, problémy imigrantů nebo složitosti mezilidských vztahů. Zkrátka nic, co by nějak překvapilo. Kromě jednoho románu.
Jmenuje se Angel Down (tedy něco jako Padlý anděl) a je o andělovi v zákopech první světové války. Napsal ji Daniel Kraus, mj. autor knižní předlohy filmu Tvář vody, což byl jeden z nejpodivnějších oscarových vítězů za hodně dlouhou dobu. A tahle kniha si s tím nezadá. Už proto, že začíná uprostřed věty, když se hlavní hrdina probouzí v zákopu po výbuchu, a celé je to vršení asociací různých myšlenek v jediné, několik set stran dlouhé větě.
Literární modernismus, to už tu bylo, řeknete si – akorát tahle věta se „táhne, uhýbá a posouvá po závratných 285 krví nasáklých a ohromujících stránek“. Dojde i na víru, když z ostnatého drátu vojáci vyprostí anděla spadlého z nebe, je to divoká satira na válku, politiku, společnost a lidské bytosti, je to zároveň kniha filozofická, kniha cynická i plná naděje, je to román s vysoce nespolehlivým vypravěčem i román, který nekončí tečkou, ale čárkou, takže mimo stránky dál pokračuje.
Takhle odvážný, experimentální a radikální román jsme v našich žebříčcích nejlepších knih fakt neměli. A nejen letos.