Lev ve floridské kleci. Skončí spor Bílého domu s papežem Trumpovou kajícnou poutí do Chicaga?

Mezi papežem a americkým prezidentem to jiskří. Zase. Když papež Lev XIV. Trumpovu hrozbu ze 7. dubna, že zničí íránskou civilizaci, označil za „nepřijatelnou“, Donald Trump jej na oplátku obvinil, že je „slabý v boji proti zločinu a hrozný v zahraniční politice“, a dodal, že si nemyslí, že by papež odváděl „příliš dobrou práci“. Papež kontroval, že se výhrůžek nebojí a bude i nadále hlasitě vystupovat „proti válce a podporovat dialog“.
|
Vzpamatujte se, jste slabý, plísnil papeže Trump. Názory nezměním, reagoval Lev XIV.
Jak takový zatím jen verbální spor může pokračovat? Co třeba takto: papež Lev XIV. Trumpa exkomunikuje a vyhlásí nad Spojenými státy interdikt. Trumpovi katoličtí spolupracovníci i voliči mu vypovědí poslušnost, Kongres se chce pro desítky milionů amerických katolíků nepřijatelného prezidenta zbavit impeachmentem.
Spor mezi Trumpem a Lvem XIV. by mohl mít i jiné vyústění: Trump uvalí speciální daň na majetek katolické církve a vyšle komando námořní pěchoty, aby si na papeži vynutil jeho rezignaci. I tento příběh se na přelomu 13. a 14. století stal.