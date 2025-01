Grónsko? Kanada? Panama? Americkou politikou imperiální tendence dříve skutečně cloumaly

Známý filmový tvůrce Michael Moore si v roce 1995 vystřelil z Kanaďanů, když natočil fenomenální satirickou komedii, ve které se americký prezident snaží odvrátit pozornost občanů od domácích problémů směrem ke smyšlenému vnějšímu nepříteli, kterým se stala zrovna Kanada.

Ve filmu Kanadská slanina (Canadian Bacon) tak Američané javorový list popisovali jako konopí a také tvrdili, že nevalná chuť kanadského piva vyvolává hromadnou rvačku na hokejovém zápase. Hrozí nám po 20. lednu něco podobného? V Bílém domě sice nebude sedět Alan Alda, který filmového prezidenta ztvárnil, ale jeho skutečný staronový obyvatel Donald Trump má na Kanadu také spadeno. A nejen na ni.

V posledních dnech se to jen hemží vyjádřeními o tom, zda má být Kanada americká, anebo naopak – podle kanadské poslankyně Elizabeth Mayové by měly státy Kalifornie, Oregon a Washington zvážit možnost stát se novými kanadskými provinciemi s tím, že by v rámci integrace získaly univerzální zdravotní péči a striktnější zbraňové zákony; Donald Trump by se prý naopak zbavil Bernieho Sanderse a států, které volí demokraty.

Donald Trump není zrovna zběhlý v geografii ani historii, přesto se vrací k imperiálním tendencím, které v minulosti americkou politikou skutečně cloumaly.

Tyto slovní hrátky můžou působit legračně, ale zároveň oživují teritoriální nesrovnalosti, které mezi USA a Kanadou historicky existovaly a mohou být příčinou potíží v dalších letech. Zejména to platí ve spojitosti s arktickým regionem, který Kanada usilovně osídluje, aby si mohla nárokovat jeho svrchovanost.