Společnost Cortical Labs vytrénovala svůj biologický počítač v hraní jednoduché videohry už před pěti lety. Konkrétně šlo o dřevní tenisový simulátor Pong. Hráči v něm pohybovali ze strany na stranu obdélníky představujícími pálky. Mezi nimi se pohyboval čtvereček zastupující míč. Firma použila zjednodušenou verzi.
Ve hře byla jen jedna pálka. Míček se odrážel od zdí hřiště. Asi jako když lidský tenista hraje sám proti tréninkové stěně.
Na hlavním čipu biologického počítače hrajícího Pong bylo zhruba 800 tisíc lidských nervových buněk vypěstovaných v laboratoři. Šlo však jen o prototyp. Po jeho úspěchu se Cortical Labs soustředila na vývoj lépe prakticky použitelného stroje.
V březnu 2025 představila počítač CL1. Jeho srdce tvoří čip se zhruba dvěma stovkami tisíc neuronů. Oproti původnímu prototypu je jich proto jen přibližně čtvrtina. Žijí šest měsíců. Pak je třeba je vyměnit.
K počítači navíc patří i rozhraní umožňující ho programovat v jazyce Python. Nezávislý spolupracovník Cortical Labs Sean Cole ho využil k poměrně zábavnému testu schopností zařízení. Vytrénoval CL1 v hraní legendární trojrozměrné akce z roku 1993.
„Dokážou se buňky naučit hrát Doom? Ano,“ řekl ve videu firmy popisujícím experiment jeden z jejích výzkumníků Bret Kagan. „Jsou světoví šampioni? Absolutně ne. V současnosti hrají jako začátečník, který v životě neviděl počítač. Ačkoliv hodně umírají, učí se.“
Pokus je zatím spíš jen hříčka. Přiblížil ovšem praktické využití biologických počítačů. V budoucnu by mohly například ovládat robotickou paži.