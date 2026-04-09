Podvod jménem dopamin. Ani zdaleka není jen hormonem štěstí, jak si rádi myslíme

Dopamin patří k nejpopulárnějším neurochemikáliím. Píše se o něm na sociálních sítích, mluví se o něm v podcastech, vycházejí o něm knihy. Bývá označován jako hormon štěstí a připisuje se mu role šedé eminence stojící v pozadí našich rozhodnutí a motivací.
Vystupuje však i jako strašák: lze se dočíst, že zákusky mohou být stejně návykové jako kokain, protože po jejich konzumaci stoupají hladiny dopaminu v mozku – sladkostmi uvolněný „hormon štěstí“ vyvolá pocit blaha, utlumí mozková centra důležitá pro racionální uvažování a mlsoun klouže do náruče závislosti. Opravdu nám hrozí zhoubný návyk na koblihy a kremrole?
O tom, že se dopamin neomezuje jen na vyvolávání příjemných pocitů, svědčí i případy válečných veteránů s posttraumatickým stresovým syndromem. Těm stoupají hladiny dopaminu, když si připomenou zvuky bitvy.