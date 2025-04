Drze prochází zdmi a prochází jí to. Doře Kaprálové se nový román povedl

Psát o Doře Kaprálové má tu nevýhodu, že cokoli se o ní řekne, platí. Ovšem stejně tak platí opak. Takže psát o knihách brněnské rodačky není vhodné, pokud člověk touží po snadném chytračení; daleko spíše z toho autor vyjde jako chytračivý hňup.

Efektní úvodní věta tohoto článku by třeba byla: Dora Kaprálová patří mezi české literáty, které již nemá cenu sledovat. Po vydání předchozí knihy Utrpení a jiné žánry (2022) se zdálo, že nás autorka nemá čím překvapit. Že bude neustále rozbíhavá, neodolatelně upovídaná a zároveň budou její texty plné zámlk a nedořečenosti, že bude autobiografická, a přitom nebude psát o sobě a tak dále. Zkrátka se zdálo, že ji máme přečtenou.

Navíc v úvodní próze z minulé knihy Z balkonu čtvrtého patra najdeme tento odstavec: „Při loučení jsme na sebe s řidičem křičeli děkovné fráze (…) a najednou mi došlo, že po celou tu dobu mluvil vlastně k mé krásné sedmnáctileté dceři, která byla jako obyčejně němá, ale tajemně se usmívala.“ Jako by docházelo ke střídání generací, jako by vypravěčce došlo, že už není tím, čím je nyní její dcera.

Je opravdu podivuhodné, jak nám chybí nadhled, odstup a sebereflexe. Jak spousta spisovatelů za zenitem stále vydává tytéž knihy. Někteří proto, že byli oblíbení a jejich čtenáři ještě jedou na setrvačník, takže „mají prodeje“.

Jiní proto, že ještě nedostali žádné ocenění a doufají, že další knihou se mu konečně přiblíží, jakkoli mnohdy své dílo akorát rozřeďují a naopak se vavřínům vzdalují. A pak jsou zde ti, kdo byli nedávno porotami a recenzenty vyzdvihováni, následně oslavováni a hojně čteni, ale ještě se nechtějí smířit s tím, že to pominulo, že to nebude pokračovat.

Někdy můžeme mít pocit nespravedlnosti a můžeme si říkat, jak by asi recenzenti a porotci literárních cen rozhodovali, kdyby bylo možné jména na knížkách snadno prohodit: zda by o pozdních textech zkušených spisovatelů najednou říkali, že jde o svěží debut, a naopak o neotřelých prvotinách mluvili jako o redundantních textech postarších tvůrců.

Ale to nezjistíme. Obdobně si však můžeme klást otázku, zda vavříny před lety u dnes již odkvetlých literátů nebyly pouhou módou, krátkodechou snahou o vyznamenání čehosi zdánlivě nového, jiného. A takových případů bychom našli jistě mnoho. Aby nedošlo k mýlce: tyto dva odstavce popisují jiné autory než DK.

Piš o tom, jak nepíšeš

Ta rozhodně nepatří mezi literáty, kteří by byli takto přeceněni. Není na to totiž dostatečně pilná a cílevědomá. Ostatně stačí poznamenat, že drama o skladatelce Vítězslavě Kaprálové (1915–1940) pro Husu na provázku nenapsala Dora Kaprálová, nýbrž Kateřina Tučková.

Ihned ale musíme dodat, že slova o malé píli Dory Kaprálové vlastně neplatí. Neboť kniha Berlínský zápisník (2016) vznikla původně jako blog na popud brněnského nakladatele Martina Reinera, povídkový cyklus Ostrovy (2019) odstartovalo ponouknutí rozhlasové redaktorky a Utrpení a jiné texty jsou zas většinou sloupky publikované na serveru iLiteratura.cz.

A konečně novinka Mariborská hypnóza vznikla pro změnu na popud brněnského nakladatelství Větrné mlýny, v rámci projektu Second City, jenž je financován Evropskou unií, Národním plánem obnovy a ministerstvem kultury.

Někdo to může charakterizovat jako vynalézavý způsob, jak z těchto institucí vytáhnout peníze, které tam leží a jsou určeny na kulturu, ale buď o nich nikdo neví, nebo je neumí čerpat, protože nedokáže projít byrokratickým labyrintem. Nicméně přejme to těm, kteří to dokázali. Aspoň spisovatelé dostanou něco málo peněz.

Ovšem problém bývá v tom, že na každém literárním stipendiu člověk musí hlavně psát to, co potřebují tamní rezidence, aby měly důkaz, že jste tam byli, případně musíte opěvovat město, v němž se přechodně nacházíte. Takže pro samé drobné úlitby se nedostává času na to hlavní. Navíc to kypří půdu pro další literární plevel: jsou to všechny ty současné prózy o tom, jak jsem byl na stipendijním pobytu, kde jsem dohromady nic kloudného nenapsal.

Podobný oku mouchy

Kdo by si myslel, že v Second City má jít o spisovatele z druhých měst, v našem případě z Brna, kteří budou jezdit do druhých měst například ve Slovinsku, tedy do Mariboru, by se pletl. V dalších třech případech, které jsou avizovány na stránkách nakladatelství, se jedná o Prešov, Vratislav a Göttingen. No, asi to vždycky nevyjde úplně tak, jak by si autoři projektu představovali.

Každopádně není v české literatuře snad nikdo lepší než Dora Kaprálová, když se jedná o takovou situaci. Už jsme mluvili o tom, že potřebuje na začátku popostrčit jakousi výzvou. Také jsme říkali, že je pilná, což může potvrzovat fakt, že její text nyní vyšel jako pilotní. Hlavní devízou brněnské autorky je, že víme, že se nedokáže držet předepsaných not – jakýsi bezpohlavní cestopis? –, že bude svá. Jenže tohle je další tvrzení, které lze opět obrátit: bude svá, to znamená pořád stejná, jako byla v předchozích knihách?

Mariborská hypnóza je text rozverně rozbíhavý, přitom – ano, je to tu zas – výborně drží pohromadě. A přestože vypravěčka přijíždí do Mariboru a ubytuje se v hostelu, tento středoevropský krasohled působí příjemně domácky, zabydleně. Pozorovatelka prochází veškerými zdmi a všechno jí u čtenáře prochází. Jedná se o moderní román aplikující poslední možnost, jak ještě poctivě vyprávět, jak ještě psát. Spíše se tak zkouší, co v sobě břicho textu unese, jaké rozličné doby, anekdoty a pozorování, než že by jednota byla v generálním příběhu.

Mariborská hypnóza navléká na šňůrku krátké kapitoly, které vznikají s vědomím, že velká literatura již byla a dnes lze, pokud jsme k sobě upřímní, pouze přičiňovat jakési poznámky pod čarou. Naše životy nejsou žádným klenutým příběhem, daleko spíš krutou anekdotou, s níž jsme za chvíli hotovi.

A když už se zde něco klenutějšího objeví – jako příběh hypnotizéra Svengáliho a jeho lásky, po níž touží i bývalý partyzán, později diktátor Tito –, přichází to z historie a my to dokážeme vyprávět pouze jako historku, jelikož dramatizování a patos by zněly falešně. Dora Kaprálová však nezůstává pouze u historek či anekdot, je tu rovněž neodbytná říkanka: „Ty tam, típni toho Tita. / Copak to jde? Je to titán.“ I ta je opět založena na dvojlomnosti.

Z nedávné literatury tedy Mariborská hypnóza může sledem krátkých kapitol připomenout třeba román Patrika Ouředníka Konec světa se prý nekonal (2018). Útlým románem složeným z krátkých kapitol je též Přirozený román (1999) bulharského literáta Georgiho Gospodinova, kde, stejně jako v knize Dory Kaprálové, výrazně vystupuje motiv mouchy: „Kde se vzal ten náhlý zájem o mouchy? Přesvědčuji sám sebe, že je to kvůli románu, který chci napsat. Fasetový román, podobný oku mouchy.

A jako ono plný podrobností, nejdrobnějších a prostým okem nepostižitelných věcí. Román všednodenní jako ty mouchy.“ Mariborská hypnóza zmínkou o mouše dokonce začíná a zmiňuje, že některé exempláře mouchy domácí v přírodovědném muzeu v Londýně pochází právě z Mariboru.

Brno je černé a špinavé

Dobré je také zdůraznit, že Dora Kaprálová nepatří k těm současným autorkám, které úpěnlivě zatajují, že nějaká literatura existovala už před nimi, neboť srovnání by pro ně vyznělo nemilosrdně.

Naopak, pro brněnskou spisovatelku je psaní též dialogem s jinými tvůrci. Již její prvotina Zimní kniha o lásce (2014) byla odpovědí na Jednu ženu maďarského prozaika Pétera Esterházyho. V Mariborské hypnóze potkáváme Wedekinda i Haška a vypravěčka čte román Polární záře (1984) slovinského prozaika Draga Jančara.

Jeho příběh je zasazen do Mariboru v předvečer druhé světové války, nicméně mluví se v něm i o Praze a Brně, neb je zde postava Čecha: „Ondra pochází z jedné moravské vesničky, ale žije v Brně. Brno je černé a špinavé město, z domů padá omítka, přesně jako tady.“

V době, kdy literatura postrádá velké příběhy, je tak způsob, který přináší Dora Kaprálová, dost možná ten nejzajímavější. Nepředstírá, že je velká spisovatelka zpracovávající pohnutý osud z 20. století – přitom si umíme představit, jak by se příběhu hypnotizéra Svengáliho zmocnily literátky disponující poněkud jiným druhem píle a schopností. Ano, Mariborská hypnóza působí blahodárně i díky tomu, jak uvolněně brněnská spisovatelka píše, jak přirozeně je talentovaná. V Mariborské hypnóze najdeme rovněž větu, kterou mohla napsat jedině Dora Kaprálová a jež ji a její tvorbu výborně charakterizuje: „Mám ráda pasivní vášeň…“

Nikdo nedokáže být podobně aktivní, i když se jeví být naprosto pasivní, jako autorka Mariborské hypnózy. Schopnost její vypravěčky pozorovat a nechat se zatáhnout do kdejaké situace a interakce je opravdu mimořádná. Bohumil Hrabal kdysi použil sousloví „nerozlišující pozornost“ a tentýž slogan by mohla mít na vizitkách i Dora Kaprálová. Toto literární soukromé očko má neomylný radar, který ho vždy nasměruje k tomu nejpozoruhodnějšímu – proto ta přetržitost, neukázněnost, nemožnost souvislého: „Na všechno je pozdě, jen ne na lásku.“

Viděli jsme to již v Ostrovech: „Pod skalou jsme potkali místního idiota. Pokynul nám obří vodnatou hlavou na pozdrav, neříkal nic, jen vydával hekavé zvuky. V tu chvíli jsem zatoužila točit raději o něm. Jenže Ladislav mě nenechal. Stáli jsme na kopci.“ Nebo když vypravěčku zaujme během setkání s kamarádkou zvláštní milenecká dvojice: „Mlčky jsme se objaly, ale nezamávaly si.

Nebyla jsem si jistá, jestli se mezi námi něco nepokazilo. Byla jsem ráda, že je pryč, a styděla se za to.“ Ano, jistě vás to taky napadlo, ať už to myslíte obdivně, či znuděně: že Dora Kaprálová je jako ta moucha, léta z jednoho… na druhé… Ale to nebudeme raději rozmazávat.

Lenivá a rozevlátá

Chtělo by se tak na závěr zdůraznit, že Dora Kaprálová Mariborskou hypnózou zabodovala a ukázala, že taktéž v ranku spisovatelů, o nichž máme pocit, že už nemůžou předvést nic světoborného, že se jen opakují, existují výjimky, takže je nutno neustále i tady prověřovat. Protože brněnská autorka není pouze ta rozevlátá cácorka, co nám neustále naznačuje, že je ohromně talentovaná, v Mariborské hypnóze svůj talent jasně prokázala bez jakéhokoli okecávání.

Je dnes v módě o všem, co s radostí a lehkostí dočteme, hned vykřikovat, že by to mělo získat nějakou cenu. Ovšem při stavu současných věcí se jeví pravděpodobnější, že Mariborská hypnóza zůstane stranou tohoto humbuku, bude odstrčena módními prvotinami, jejichž tvůrci budou mít problém určit vlastní sexuální identitu stejně jako sestavit větu, ale o nichž se bude dostatečně dlouho zdůrazňovat, že jsou „dobře napsané“. Co se má potom říkat o těch skutečně dobře napsaných knihách?

Omezme se tedy na to, že poznamenáme, že Dora Kaprálová je natolik lenivá a rozevlátá, že určitě začas vydá další knihu. A že bychom byli moc překvapení, kdyby nás opět nepřekvapila. Respektive že by nás už vůbec nepřekvapilo, kdyby nás znovu překvapila. A když se ještě na závěr vrátíme k samotné novince Dory Kaprálové, jistě nebudeme přehánět, když řekneme, že je to nejlepší česká kniha, která letos vyšla a jejíž děj je umístěn do Mariboru.