Středoevropská nejistota je stále poklidná. Utrpení a jiné žánry je prózičkou na léto

To máte zvyšující se ceny papíru. Dále ministra kultury z ODS, strany historicky velmi „kulturymilovné“ – nebylo by pak lepší dát peníze rovnou na kulturu než platit ministerstvo kultury? Taky tu jsou lidé, kteří čelí zvýšené drahotě téměř všeho ostatního, takže logicky budou knih, nyní rovněž dražších, kupovat méně. A v neposlední řadě letos vyšel román Kateřiny Tučkové Bílá Voda a s ním asi nemá, co se týče čtenářského zájmu, smysl bojovat. Je to obdobné jako v tom rčení: Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.

K tomuto ponurému obrazu ještě nutno připočíst fakt, že s vydáním románu Kateřiny Tučkové se ukázalo, že situace v českém literárním prostředí je jiná, než se traduje. Málo prostoru na kulturu, na knihy v médiích? Málo recenzentů? Když se objeví titul většinově přitažlivý, je prostoru v médiích na knihy dost a i těch recenzentů se najednou vynoří… Nedivme se, jsou potěšeni tím, že konečně mohou přednést názor na knížku, kterou čte jejich sousedka.