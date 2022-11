Příprava na střední školu by měla začít už nyní doučováním. Proč ho neodkládat?

„Výzkumy u nás provedené před pandemií covidu-19 konzistentně ukazují, že komerční doučování k přípravě na přijímací zkoušky využívá v 9. třídě přibližně čtvrtina žáků základních škol, celkově má s placeným doučováním během nižšího sekundárního vzdělávání zkušenost necelá polovina žáků,“ říká Vít Šťastný z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK, který se fenoménem takzvaného stínového vzdělávání zabývá. V podobném rozsahu jako u nás se podle něj žáci soukromě doučují i v dalších postsocialistických zemích, jako je Polsko, Slovensko či Chorvatsko.

Kapacity žádaných škol nestačí

Do 9. tříd přicházejí v posledních letech čím dál silnější populační ročníky. V souvislosti s demografickým vývojem vzrostl jejich počet za posledních šest sedm let zhruba o třetinu. Letos by 9. třídy mělo opouštět přes sto tisíc dětí. Vývoj počtu žáků ale neprobíhá ve všech krajích rovnoměrně. Můžeme sledovat poměrně velké regionální rozdíly. Podle dat Českého statistického úřadu vzrostl mezi lety 2010 až 2020 nejvíce počet dětí na základních školách v Praze a ve Středočeském kraji.