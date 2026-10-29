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Chcete vládnout? Zdrogujte ostatní! Indiánům stačily k prosazování zájmů drogové rituály

Jaroslav Petr
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Ilustrační snímek. | foto: Michael Nitzschke/imageBROKER/Profimedia

Jihoamerické civilizace ovládaly rozsáhlá území. K jejich podmanění nepotřebovaly vojenské výboje ani jiné náročné operace. Jako mocnou zbraň využívaly rostliny se silnými psychoaktivními účinky. A tak zatímco dnes k šíření vlivu slouží tzv. hard či soft power, jihoameričtí indiáni měli svou „drug power“.

V údolí peruánského pohoří Cordillera Blanca v nadmořské výšce 3200 metrů leží Chavín de Huántar – centrum dávné civilizace, jež tu vzkvétala zhruba od roku 900 do roku 200 př. n. l. Dnes je toto dávné náboženské centrum na soutoku řek Huchesca a Mosna cílem turistů toužících spatřit na vlastní oči památku zahrnutou do světového dědictví UNESCO, před třemi tisíciletími sem ale lidé ze širokého okolí přicházeli z úplně jiných důvodů.

Nástroj vyrobený z ptačí kosti dokazuje, že drogu užívali i ve formě klystýru a zajišťovali si tím silnější účinky psychoaktivních látek než při šňupání.

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Chcete vládnout? Zdrogujte ostatní! Indiánům stačily k prosazování svých zájmů drogové rituály

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