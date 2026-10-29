Chcete vládnout? Zdrogujte ostatní! Indiánům stačily k prosazování zájmů drogové rituály

V údolí peruánského pohoří Cordillera Blanca v nadmořské výšce 3200 metrů leží Chavín de Huántar – centrum dávné civilizace, jež tu vzkvétala zhruba od roku 900 do roku 200 př. n. l. Dnes je toto dávné náboženské centrum na soutoku řek Huchesca a Mosna cílem turistů toužících spatřit na vlastní oči památku zahrnutou do světového dědictví UNESCO, před třemi tisíciletími sem ale lidé ze širokého okolí přicházeli z úplně jiných důvodů.
Nástroj vyrobený z ptačí kosti dokazuje, že drogu užívali i ve formě klystýru a zajišťovali si tím silnější účinky psychoaktivních látek než při šňupání.