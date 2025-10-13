Všude samé drony. Vyvolávají paniku všude, kde se objeví, a ohrožují nás všechny

Odkud byly, nevíme, nicméně jak upozorňuje online list Kyiv Independent, dánský premiér nedávno v Kyjevě prohlásil, že v Dánsku šlo patrně o ruské drony. I když pro to nejsou jasné důkazy. K tomu Kyiv Independent upozorňuje, že když se ruského prezidenta Vladimira Putina ruská novinářka zeptala, proč poslal tolik dronů do Dánska, řekl „už to neudělám“. Pak tvrdil, že to Rusko nebylo a že to mohlo být UFO.
K tomu je možné dodat jen to, že Putinovy vtípky v bezpečnostní oblasti jsou vlastně už legendární. Například když se vysmál podezření, že by snad „malí zelení mužíci“ na tehdy ještě ukrajinském Krymu byli ruští vojáci, aby pak za nějakou dobu ruské výsadkáře vyznamenal za obsazení Krymu a pomoc při jeho připojení k Rusku. Nebo když se v roce 2022 osm dní před velkou ruskou invazí na Ukrajinu vysmál médiím, že zveřejňují možná data útoku, a odmítl, že by Rusko chtělo zaútočit.
***
Aspoň že o útocích dronů na Rusko nikdo, ani Putin, nevtipkuje. Nicméně momentálně jako by útoky ukrajinských dronů na ruskou energetickou infrastrukturu a jejich úspěšnost zůstaly tak trochu mimo hledáček médií. Jednou z výjimek je časopis The Economist, který jim věnuje rozsáhlý článek. Konstatuje v něm, že ukrajinské drony poničily zřejmě 16 z 38 ruských ropných rafinerií včetně té největší v Rjazani uprostřed evropské části Ruské federace. Vše se dá opravit, jenže bude to trvat a útoky se opakují. Výsledkem jsou lokální problémy se zásobováním benzinem a naftou v Rusku.
|
Ukrajinci zasáhli rafinerie v Rusku. To poslalo opačným směrem 580 dronů
Ukrajinci zasáhli i další ruskou energetickou infrastrukturu a zdá se, že většina útoků byla provedena relativně levnými drony, byť došlo i na údery dražšími prostředky na větší vzdálenost. Avšak jak píše The Economist, povede to sice k poklesu ruských příjmů a obyvatelé Ruska pocítí tíhu války, ale ruskou válečnou mašinerii to nezastaví.
***
O podobné údery, spíše tedy na města a elektrickou síť, se snaží i Rusko na Ukrajině. Drony přitom kombinuje s různými střelami a dokázalo, jak uvedly nedávno noviny The Financial Times, snížit výrazným způsobem účinnost ukrajinské protivzdušné obrany. Díky novým manévrům balistických raket v konečné fázi před cílem se ruské střely dokážou vyhnout antiraketám z amerických systémů Patriot.
|
Válka šotoušů. Rusko cíleně likviduje ukrajinskou železnici
Na druhou stranu, pokud jde o sestřelování dronů, Ukrajinci jsou velmi úspěšní. Evropa by se od nich měla učit, protože jak píše v titulku jiného článku ve Financial Times John Thornhill, editor zabývající se ekonomikou a inovacemi, drony ohrožují nás všechny. Problém je v tom, že boj proti dronům potřebuje enormní síly nebo nějakou automatizaci. Thornhill uvádí, že v protivzdušné obraně Ukrajiny je dnes 100 tisíc lidí, což je více, než má celá britská armáda. I tak tato obrana není tak efektivní, jak by bylo potřeba, a Rusové ji překonávají. Ostatně, Rusko má zhruba 40 tisíc operátorů dronů a najednou vypouští proti Ukrajině tisíce strojů.
***
Ale abychom nezapomněli, drony nejsou jen ty stroje, které můžeme vidět na nebi. Jsou i na vodě a pod vodou. Tomu se věnuje web německé televizní stanice ZDF. Kromě útoků ruských podvodních dronů a nasazení jejich ukrajinských protějšků se věnuje také největšímu ukrajinskému podvodnímu dronu Toloka 1000 (TLK-1000), který prý může nést až pět tun nákladu a operovat do vzdálenosti dvou tisíc kilometrů. Pro srovnání, konvenční ruské torpédo nese 300–500 kilogramů výbušniny. Podvodní ukrajinské drony tak mohou ohrožovat ruskou flotilu (která se mimochodem stáhla v Černém moři raději do přístavů) i možná zničit most z Ruska na Krym. Splnil by se tak dávný ukrajinský sen.
|
„Válečné hry.“ Co bylo před několika lety pouhou bezpečnostní fikcí se dnes stává realitou
Na pokrok ve vývoji dronů samozřejmě reaguje i Západ. I když se společné plány na protidronovou obranu zatím příliš nedaří, vývoj a výroba dronů postupují velkou rychlostí. Dokonce takovou, že deník The Wall Street Journal nedávno na základě slov Armina Papergera, šéfa německé zbrojovky Rheinmetall, varoval před bublinou v dronovém byznysu, protože poptávka po vojenských dronech nebude tak veliká, jak se zdá. No, uvidíme, válečná štěstěna je stejně jako užitečnost technologií ve válce věc vrtkavá.