Konec války rok poté? Místo oslav hlad, bída i občanská válka

Zatímco v květnu 1945 se celou Evropou nesly euforie a nekonečná úleva z konce války, prvnímu poválečnému roku vládly chaos, deziluze a odříkání. Evropa se proměnila v jeden velký uprchlický tábor a především dobyté a okupované Německo svědci popisovali jako jedno „obrovské mraveniště“, kde se každý někam neustále přesouval a nikdo jako by neměl své místo. V květnu 1946 se v jeho předválečných hranicích nacházelo zhruba 17 milionů vysídlených osob, od přeživších z koncentračních táborů přes nuceně nasazené až po německé uprchlíky z východu.
Symbolem zkázy se stala Varšava, kterou nacisté takřka srovnali se zemí. Americký fotograf John Vachon město v lednu 1946 navštívil a polskou metropoli popisoval jako planinu pokrytou cihlami, z níž vyčuhovaly pokroucené postele, vany, kufry a miliony dalších věcí. Ojedinělými markanty kdysi výstavní metropole zůstávaly kusy budov bez střech či stěn.
Přestože Polsko teoreticky patřilo mezi vítězné mocnosti, stěží pro něj bylo první výročí konce války dnem radosti. Smutek nad mrtvými se mísil s obavami z temné budoucnosti v sovětském stínu. Jak uvádí historik Norman Davies, Polsko ztratilo během války 18 procent své populace, což byl jeden z nejvyšších podílů ze všech zúčastněných zemí. V případě SSSR a Jugoslávie to bylo okolo 11 procent, na opačném pólu stály USA s pouhými 0,2 procenta.
Zatímco obyčejní lidé bojovali o kousek chleba, pro americké politické elity byl první poválečný rok obdobím spojeneckého vystřízlivění.
Polsko se také doslova posunulo na mapě směrem na západ a miliony Poláků se z východních území, obsazených Sovětským svazem, stěhovaly do „znovuzískaných území“ na západě, odkud zase museli prchnout nebo odejít Němci. Mír v květnovém Polsku roku 1946 byl spíše jen na papíře. V lesích operovaly desetitisíce příslušníků odboje, kteří se odmítali smířit s pádem Polska do sovětského područí. Tito „prokletí vojáci“ organizovali proti Sovětům nepříjemné výpady, což jim Sověti odpláceli represemi a deportacemi. Aktivní i pasivní odpůrci nového režimu byli zatýkáni a vězněni či křivě obviňováni z kolaborace s nacisty.
Polská společnost byla hluboce traumatizována a násilí se přelévalo i proti přeživším Židům, jak o tom svědčí pogromy v Rzeszówě (červen 1945), Krakově (srpen 1945) či Kielcích (červenec 1946). Vrcholem polského ponížení se nakonec stala velká vojenská přehlídka Britského společenství národů a impéria, která se konala osmého června 1946 a jíž se zúčastnila většina britských spojenců, včetně zástupců USA, Francie, Belgie, Brazílie, Československa, Dánska, Egypta, Etiopie, Řecka, Íránu, Iráku, Mexika či Norska. Chyběly ale Sovětský svaz, Jugoslávie a hlavně Polsko.