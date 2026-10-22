Riziko srážek na oběžné dráze stále roste. Kolik družic lze ještě umístit kolem Země?

Podle studie z roku 2022 by se na nejpoužívanější dráhy mezi 200 a 900 kilometry mohlo vejít 12,6 milionu družic. Ano, údaj je v milionech, stejně jako další, z roku 2024, vykazující nebývalý rozptyl: 10 až 100 milionů. Ovšem již dnes začíná být kolem Země dost plno.
Začalo to roku 2019, kdy společnost SpaceX Elona Muska dopravila na oběžnou dráhu prvních šedesát družic systému Starlink. V březnu 2026 jich bylo už 10 000. Ale hlásí se i další zájemci začínající tvořit vlastní sítě, přičemž v plánech jde o desítky tisíc družic, v případě Číny o stovky tisíc. Vše ale zaostává za Muskovou vizí umístit kolem Země na jeden milion družic.
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V každém případě se státy budou muset nějak dohodnout, aby se podělily o dráhy, aby některý zájemce neobsadil některou výšku úplně. Už nyní je to problém, protože družice Starlink obsadily do nemalé míry prostor mezi 350 a 550 kilometry. Ale ani v jiných drahách to není výrazně lepší.
Podle odborníků jsou již nyní dráhy ve výškách 840 až 970 km, kde jsou nejen družice, ale i zbytky nosných raket, občas velikosti malého autobusu, nebezpečné. Družice systému Starlink mají už dnes autonomní systémy a každá vždy po deseti minutách vyhodnotí parametry své dráhy a provede predikci na následujících 48 hodin.
Na nejpoužívanější oběžné dráhy mezi 200 a 900 kilometry by se mohlo vejít 12,6 milionu družic. Ovšem již dnes začíná být kolem Země dost plno.
Výsledek porovná s databází americké armády a hledá, zda nehrozí nebezpečí srážky s družicí nebo nějakým jiným tělesem. Pokud ano, korekčními motorky změní svou trajektorii, aby kolizi zabránila. Za loňský rok odvrátily družice Starlink 300 tisíc potenciálních srážek.
Přitom nebezpečí srážky není malé; dráhy družic se mění s kolísající hustotou vysoké atmosféry, vliv má také tlak slunečního záření a další faktory. S rostoucím počtem družic přibývá i těch, které dosloužily a ve vysokých vrstvách atmosféry se rozpadají. Jejich trosky, „kosmické smetí“, jsou podstatnou hrozbou. Také případné mimořádné sluneční erupce mohou nevratně poškodit některé družice, které se stanou neovladatelnými a mohou být nebezpečím prakticky stejně jako zmíněné „smetí“. Riziko srážek na oběžné dráze tak stále jen roste.
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Takže kolik družic se může umístit kolem Země? Když se někdy začátkem padesátých let ptali novináři vědců, jak se bude vyvíjet kosmický výzkum, družice byly zatím v plánech, jeden z badatelů odmítl odpovědět s tím, že „předpovídat by znamenalo mýlit se“. Teď už nejde o předpovědi, je zapotřebí co nejspolehlivější plán, protože na umělých družicích závisíme tak, jak si to v padesátých letech asi sotvakdo představoval.
Autor je fyzikální chemik