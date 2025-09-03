Drúzové a genocida. Ve stínu dění v Gaze proběhla další syrská krize

Nový islamistický režim vedený Ahmadem Šarou čelil dosud největší krizi. Když v provincii Suvajdá na jihu Sýrie propuklo násilí mezi muslimskými kmeny a příslušníky náboženské menšiny drúzů, hrozilo, že tuto etnicko-náboženskou menšinu potká osud jezídů, které se před deseti lety v sousedním Iráku pokusil vyhladit Islámský stát.
Než se podařilo dohodnout příměří, během dvou týdnů ze svých domovů uteklo hodně přes sto tisíc lidí. Zabito bylo na 1200 lidí, především z řad drúzů, a ohromné množství lidí bylo zraněno. Hlavní nemocnice ve městě Suvajdá byla zoufale přeplněná pacienty a ještě dlouho po skončení hlavních bojů chyběly nejen léky, ale i základní věci jako pitná voda a elektřina.
Ohrožena byla i územní celistvost Sýrie: na obranu drúzů intervenoval Izrael, odkud se ozývá, že by nebylo špatné jih Sýrie ovládnout, případně ji rozdrobit na autonomní kantony. Stejně jako v dalších blízkovýchodních konfliktech se v dění začali angažovat i zahraniční aktéři, včetně regionálních velmocí jako Turecko, které se postavilo proti Izraeli. Původně lokální spor dvou sousedských komunit rychle dostal globální rozměr. A též se obnažily meze upadajícího amerického vlivu, když se Washington hodně zapotil, než zprostředkoval příměří.
|
Tajemné společenství vyvolených duší. Drúzové jsou náboženská menšina bojující v Sýrii o přežití
Nejvíc mrtvých mají na svědomí provládní ozbrojené síly, ačkoli střety původně odstartoval spor drúza prodávajícího zeleninu a muslimských beduínů, kteří ho unesli. Vládní ozbrojené síly do provincie Suvajdá vyslala islamistická vláda, aby situaci uklidnily, protože množství zabitých a unesených rostlo. Místo zklidnění situace eskalovala: příslušníci nové syrské armády naháněli drúzské muže, holili jim na ulicích tradiční kníry, jejich ponižování nahrávali a postovali na sociálních sítích.
Podobně se nahrávali, jak kráčí hořícím městem Suvajdá, oslavně střílí do vzduchu a nadšeně vykřikují „Alláh akbar!“. Potvrzená je i autenticita dalších videí, na kterých vládní vojáci popravují neozbrojené drúzy a své zločiny si točí na mobily. Duchovní vůdce drúzů Hikmát al-Hidžrý proto vládní síly obvinil z násilností a příslušníky komunity vyzval, aby se bránili.
Vládní hlava v písku
Drúzové jsou nábožensko-etnická komunita, známá svou uzavřenou vírou, která je považována za odnož islámu s mnoha vlastními, specifickými prvky a tradicemi. V letech 1921–1936 měli dokonce svůj vlastní stát (pod francouzskou správou), než se stal součástí Sýrie. S muslimskými beduíny žili v Suvajdá po léta vedle sebe vcelku v poklidu, avšak po prvních střetech násilnosti nabraly rychlý spád – i proto, že je v Sýrii po čtrnáctileté občanské válce mezi lidmi obrovské množství zbraní. Další zbraně se k nim dostaly poté, co se islamistům v prosinci 2024 podařilo tuto občanskou válku vyhrát a svrhnout brutální diktaturu Bašára Asada. Jeho armáda se rozpadla a vojáci rozutekli, což mělo za následek i to, že dobře vybavená kasárna zůstala po celé Sýrii bez ochrany, takže si tam mohl kdekdo chodit jako do supermarketu.
Drúzové na jihu Sýrie si navíc během vleklé občanské války, stejně jako třeba Kurdové, vybudovali vlastní ozbrojené milice. V Sýrii proto vidíme výbušný koktejl: po staletí tu vedle sebe žijí nejrůznější etnické a náboženské skupiny, které jsou najednou ozbrojené a disponují i zkušenými, ostřílenými ozbrojenci.
Centrální syrská vláda se sice tváří sebejistě, je ale slabá. Nedaří se jí obnovovat válkou zničenou infrastrukturu, zajistit dodávky vody a elektřiny a znovu postavit školy a nemocnice. Nedaří se jí ani zajistit bezpečí a spravedlnost: v lepším případě toho není schopná, v horším případě do konfliktů vstupuje a účastní se honu na náboženské menšiny.
|
Střet civilizací a úpadek Západu. Turecko, Írán i Katar tvrdě bojují o pozici lídra islámského světa
V červenci se totiž na jihu Sýrie opakovalo něco, co se v březnu odehrálo na západě v provincii Latákíja. Tehdy se v ohrožení ocitla náboženská menšina alávitů. Během střetů mezi ozbrojenci loajálními svrženému režimu Bašára Asada a armádou nové vlády byli mimosoudně popravováni civilisté z řad alávitů, násilnosti si vyžádaly na 1400 obětí, daleko více lidí ale bylo vyhnáno ze svých domovů nebo bylo zraněno. Proč k tomu došlo? Alávité tvořili páteř starého režimu, z této menšinové komunity vzešel i rodinný klan Asadů. Ten zemi vládl pevnou rukou nepřetržitě od roku 1971 a přitom si nadělal mnoho nepřátel. A tito nepřátelé se dnes mstí.
Nezhojené rány
Aby toho nebylo málo, velmi delikátní je postavení syrských Kurdů na severu Sýrie. Ti stáli během občanské války tak trochu stranou a z oslabení centrální vlády potichu těžili. Režim Bašára Asada jakožto občané druhé kategorie nepodpořili, ale ani se proti němu razantně nepostavili. Jimi zbudované Syrské demokratické síly namísto toho v regionu Rojava vytvořily de facto autonomní oblast a proslavily se bojem proti Islámskému státu. Díky tomu Kurdové získali podporu Američanů, kteří na jimi kontrolovaných územích zřídili vojenské základny. Dnes probíhají jednání mezi novou islamistickou vládou v Damašku a kurdskými vůdci Rojavy o statusu syrských Kurdů a o začlenění kurdských bojovníků do nové syrské armády. Důvěru Kurdů v nové vládce Sýrie brutální pobíjení drúzů v přímém přenosu ale rozhodně neposílilo.
Sýrie zkrátka není etnicko-náboženský monolit. Kromě většinových sunnitských Arabů, o které se opírá nový režim Ahmada Šary, v zemi žijí četné náboženské a etnické menšiny, o které se naopak opírala diktatura Bašára Asada, proslulá potlačováním opozice a provozováním mučíren. Noví vládci, bývalí povstalci, tak mají se skutečnými či domnělými podporovateli starého režimu nevyřízené účty. Starý režim navíc stál na paranoidním přesvědčení Syřanů, že za ním stojí všemocné a všehoschopné tajné služby. Noví vládci se tak mohou obávat, že se zdánlivě poražený režim jen přeskupuje a jednoho dne se s pomocí loajalistů z řad menšin pokusí o převrat a návrat k moci.
Za čtyřicet let diktatury a dalších čtrnáct let občanské války v Sýrii došlo k mnoha křivdám. Pokud nedojde k národnímu usmíření a smysluplnému zapojení menšin do nového režimu, ke krvavým konfliktům, genocidnímu násilí a politické destabilizaci bude docházet dál. K národnímu usmíření ovšem dojde jen stěží: drtivou většinu ministrů tvoří islamističtí bojovníci, kteří si sice svlékli uniformy a nechali si ušít padnoucí obleky západního střihu, nicméně své myšlení, formované radikálním islámem, přes noc nezmění.
|
Společně proti „teroristům“. Erdogan nabídl pomoc Sýrii proti Kurdům a IS
Zas a znova se budou obracet proti náboženským menšinám, sekulárně orientovaným sunnitským Arabům nebo emancipovaně vystupujícím ženám. Jádro režimu kolem Ahmada Šary možná dokáže pokračovat ve svém pragmatickém kurzu, velkou otázkou ale zůstává osud jeho radikálních bojovníků, kteří do Sýrie často přišli bojovat ze západní Evropy, Čečenska nebo okolních arabských zemí. Zatímco totiž bojovníci navlečení v armádních uniformách páchali pogrom na drúzech, hlas jejich nadřízeného ministra obrany z Damašku zněl poněkud bezmocně: „Jsme si vědomi šokujícího porušování práv.“
Syrské ministerstvo obrany ve snaze uklidnit situaci slíbilo masakry drúzů alespoň vyšetřit, když už jim nedokázalo zabránit. Ale už vládní komise pro vyšetřování březnových pogromů, namířených proti alávitům, neoznačila žádné konkrétní pachatele z řad armády, její závěry byly bezzubé a podporovaly kulturu beztrestnosti: po čtyřměsíčním šetření komise konstatovala, že sektářské násilí nebylo organizované a vládci země k němu nedali přímý rozkaz, takže jsou z obliga. To bylo vše.
Dravci z okolí
Revolucí a následnou občanskou válkou oslabená Sýrie se navíc stává kořistí silnějších dravců z bližšího i vzdálenějšího sousedství. Asadův režim za občanské války podpořila ruská armáda a Íránské revoluční gardy, povstalcům naopak zprvu pomáhaly Spojené státy a Turecko islamistického prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Děsivě proto zněla varování z Ankary, že turecká armáda zaútočí proti komukoli, kdo by usiloval o rozdrobení Sýrie nebo podpořil autonomii pro některou z mnoha tamních menšin. Nešlo o prázdná slova, turecká armáda je již mnoho let dislokovaná v nárazníkovém pásmu na severu Sýrie a za současnou vládu v Damašku je ochotná bojovat, protože je pro ně zárukou nedělitelnosti Sýrie. Turci se obávají, že pokud by v Sýrii získali autonomii, nebo dokonce nezávislost drúzové, alávité či Kurdové, chtěli by pak autonomii, nebo dokonce nezávislost také turečtí Kurdové. Což by vedlo k rozpadu Turecké republiky.
Asi nejkontroverznějším se ale stalo angažmá Izraele. Izraelské letectvo si již během občanské války zvyklo kdykoli vstupovat do syrského vzdušného prostoru, jakmile usoudilo, že v Sýrii potřebuje bombardovat proíránské milice. Když se vlády v Damašku v prosinci 2024 chopili povstalci vedení Ahmadem Šarou, izraelské letectvo během několika týdnů preventivně rozbombardovalo syrská vojenská letiště a opuštěná kasárna, aby těžké zbraně nepadly do rukou nové islamistické vládě.
Do konfliktu se vložila izraelská armáda. Šlo o flagrantní narušení syrské suverenity, zároveň ale Izrael dost možná zabránil genocidě syrských drúzů v Suvajdá.
Takže poté, co v provincii Suvajdá, ležící na hranicích s Izraelem, propuklo násilí na drúzech, drúzové žijící v sousedním Libanonu a Izraeli se zmobilizovali na jejich podporu. Izraelští drúzové nakonec prolomili hraniční bariéru a tisíce z nich okamžitě vniklo do Sýrie. Část z nich toho využila k návštěvě příbuzných, s nimiž se nemohla po desetiletí vidět, ostatní se se zbraněmi v rukou vydali bránit své souvěrce masakrované beduínskými kmeny a syrskou armádou. Řada těchto drúzů disponuje kvalitním vojenským výcvikem a slouží u elitních bojových jednotek izraelské armády.
Do konfliktu se izraelská armáda nakonec vložila i oficiálně. Bombardovala tanky a další syrskou vojenskou techniku přijíždějící do města Suvajdá, a aby bylo jasné, kdo bude mít v Sýrii poslední slovo, za bílého dne vybombardovala sídlo ministerstva obrany v Damašku, aniž by se o svém záměru obtěžovala informovat Spojené státy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu přitom zopakoval, že si nepřeje, aby syrská armáda operovala na jih od Damašku, a taktéž si nepřeje, aby kdokoli dále napadal syrské drúzy. Jelikož toto Izraelci Syřanům decentně signalizovali již několik měsíců, ale ti se podle toho neřídili, nakonec doručili tentýž vzkaz bez obalu. Šlo o flagrantní narušení syrské suverenity, zároveň ale Izrael dost možná zabránil genocidě syrských drúzů v Suvajdá.
Vidle v amerických plánech
Izrael tak prokázal, že je v současnosti bezkonkurenční vojenskou velmocí na Blízkém východě, když dokáže válčit hned na několika frontách zároveň. Izraelská armáda totiž od 7. října 2023 bojuje v Gaze, jejíž většinu dnes okupuje, kromě toho vystupňovala operace na Západním břehu, kde eskalují střety židovských osadníků a místních Palestinců, opakovaně také bombarduje Húsíe v dva tisíce kilometrů vzdáleném Jemenu, podařilo se jí zdecimovat velitelské kádry libanonského Hizballáhu, během dvanáctidenní války s Íránem poškodila jeho jaderná zařízení, a k tomu ještě během července zastavila postup syrské armády proti drúzům. Vedle zbraní se ale ke slovu dostává i diplomacie. Po více než dvaceti letech se totiž v červenci v Paříži sešli ministři Izraele a Sýrie, aby své vztahy urovnali.
|
Další válka v Sýrii? Erdogan osnuje vpád proti Kurdům a ti žádají USA o pomoc
Rozhovory mezi Izraelci a Syřany za obrovských obtíží zprostředkoval Tom Barrack, speciální vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Američané si totiž vsadili na nový syrský režim. Již jim nevadí, že noví vládci Damašku původně vzešli z al-Káidy, a tak trochu pozapomněli, že po 11. září 2001 jejich zahraniční politiku po dvě desetiletí definoval hon na bin Ládina a jemu věrné, čemuž se říkalo válka proti terorismu, jejíž součástí byly vojenské intervence v Afghánistánu a Iráku. Za dopadení islamistického vůdce a dnešního syrského prezidenta Ahmada Šaru tak již Spojené státy nenabízejí tučnou finanční odměnu a jeho organizace Hajat Tahrír aš-Šám v současnosti není vnímána jako teroristická.
Američané také nyní na Blízkém východě už nemluví o podpoře demokracie; stačí jim, aby se v regionu obnovila stabilita. Tom Barrack se proto nechal slyšet, že „není žádný plán B“. Postavil se tak za novou islamistickou vládu v Damašku, od které očekává, že zabrání rozpadu Sýrie, a Izraelce se proto snažil vykázat do patřičných mezí, když jejich vojenskou intervenci v Sýrii zkritizoval jako špatně načasovanou a komplikující jeho snahy stabilizovat blízkovýchodní region.
Autor působí na FHS UK, napsal knihu Velká blízkovýchodní nestabilita.