Francouzský dotek v arabské poušti. Proč navštívit pobočku Louvru v Abú Zabí?

Spojené arabské emiráty (SAE) se mohou pyšnit řadou supermoderních staveb. Nedávno jsme navštívili město Dubaj a prohlédli si tamní EXPO (Orientace 2. a 9. dubna). Velkým konkurentem Dubaje je v SAE sídlo dalšího emirátu (celkem jich je sedm) a současně hlavní město celého státu Abú Zabí (anglicky Abu Dhabi). Tato metropole je po Dubaji s 1,5 milionu obyvatel druhým největším městem země.

Co se týče moderní architektury, Abú Zabí za Dubají dlouho zaostávala, to se však v poslední době mění. Je-li Dubaj centrem byznysu a zábavy, sází Abú Zabí spíše na kulturu a sakrální objekty: v poslední době se tu staví moderní muzejní komplexy jako na běžícím pásu. Buduje se Národní muzeum Zayed, které projektuje baron Norman Foster, odbočka newyorského Guggenheimova muzea moderního umění, jehož autorem je Frank Owen Gehry, dále tu vzniká Centre of Performing Art od Dame Zahy Hadidové a již v roce 2017 tu bylo otevřeno Museum Louvre v podání francouzského architekta Jeana Nouvela.