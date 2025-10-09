Dvacet let s barokní hudbou. Orchestr Collegium 1704 slaví narozeniny po celý rok

Orchestr a sbor vystoupily například na Salzburger Festspiele, Bachfest Leipzig nebo varšavském festivalu Chopin and his Europe. Od letošního roku jsou na tři sezony rezidenčním souborem Smetanovy Litomyšle a od roku 2027 budou též rezidenčním orchestrem Svatováclavského hudebního festivalu.
Letošní sezonu zahájí koncertem v rámci dlouholetého cyklu Praha–Drážďany 9. října v Rudolfinu. Program otevře Missa Circumcisionis Jana Dismase Zelenky, kterou též nahráli na CD. „Missa Circumcisionis pochází ze skladatelova středního období, jedná se o slavnostní mši, jejíž zářivý charakter rezonuje s oslavou našeho dvacátého výročí,“ říká umělecký vedoucí obou souborů Václav Luks. Je to první nahrávka této Zelenkovy mše na dobové nástroje, na CD ji doplňuje Missa Corporis Domini od téhož autora. Na zahajovacím koncertě v Rudolfinu ovšem po přestávce čeká posluchače skladba Dixit Dominus Georga Friedricha Händela.
S tímto programem soubor zavítá též do nového sálu v Katovicích a do Chapelle royale ve Versailles, kde byl též před časem rezidenčním ansámblem.
Pro svou rudolfinskou řadu přichystal soubor celkem šest koncertů. V listopadu se posluchači setkají se Zelenkou a Bachem. Prosincového, nazvaného Magnificat a sestaveného z děl Johanna Sebastiana a Carla Philippa Emanuela Bachových a George Muffata, se jako dirigent ujme Tomáš Netopil. V únoru čekají posluchače symfonická díla Wolfganga Amadea Mozarta a Jana Křtitele Vaňhala. Velikonoční program přinese díla Johanna Davida Heinichena, Francesca Duranta a Antonia Caldary. Koncertní sezonu uzavře v dubnu velkolepé oratorium Alessandra Stradelly San Giovanni Battista. V hlavní roli Salome se poprvé v Praze objeví vycházející hvězda sopranistka Francesca Pia Vitale.
Brněnská operní smršť
V listopadu a prosinci chystá soubor obnovenou premiéru Händelovy Alciny v Národním divadle v Brně. Prvotřídním lákadlem bude světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená, která v Česku ještě nikdy nevystupovala v operním představení. Ta má na kontě skvělou Alcinu, kterou nahrála v loňském roce s dirigentem Markem Minkowským.
Collegium Vocale 1704 se podílí též na lednové brněnské premiéře opery Dido a Aeneas Henryho Purcella. Na přelom dubna a května 2026 se, opět v Brně, chystá premiéra a pět repríz Händelovy Agrippiny s Collegiem 1704 a Václavem Luksem jako dirigentem a Martinem Glaserem jako režisérem této inscenace.
V roce 2027 čeká Collegium dlouho chystaný koprodukční projekt Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Ten připravuje opět brněnské Národní divadlo ve spolupráci s Théâtre de Caen a Grand Théâtre de Luxembourg. Obsazení má být opět hvězdné: Luigi De Donato, Krystian Adam, Kateryna Kasper, Mirella Hagen. Režii by měl mít Petr Forman.
Pro obdivovatele komornějších žánrů je připravena sezona ve vršovickém Vzletu. Ta ovšem začíná až v lednu, kopíruje kalendářní rok a není zatím úplná. Měly by se zde opět objevit spřátelené soubory, které často vedou jednotliví členové Collegia, případně skvělí instrumentalisté i zpěváci, například německá hobojistka Xenia Löffler na březnovém koncertě, švýcarská houslistka Leila Schayegh za doprovodu Václava Lukse u cembala či kontratenorista Maayan Licht, který vystoupil jako cherubín ve Figarově svatbě, na níž Collegium v Brně též spolupracovalo. Jubilejní sezona bude vskutku velkolepá.