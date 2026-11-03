Dvacet tisíc slonů v Berlíně. Když Evropa začne mistrovat Afriku, nemůže to dobře skončit
Hrnou se na nás obří problémy. Můžeme si nasazovat černé brýle a zacpávat si uši sluchátky, jak chceme, ale před tímhle se neskryjeme. Přičemž teď nemáme na mysli to, že Evropa je skanzen s čím dál starší populací, takže brzy jistě získá prestižní titul Inkontinentní kontinent. Stejně tak nejde ani o to, že v našich krajích začíná již být příliš sucho i na suchohřib. Otázka rovněž není, kolik uprchlíků do Evropy pustíme, tak se může ptát jenom naivka s razítkem z Bruselu. Ta správná otázka totiž zní, zda Evropa bude uchvácena spíše z afrického, či z asijského směru.
Možná si teď leckdo pomyslí, že se tu někdo snaží dělat z komára velblouda. Ovšem kdyby to byl jenom velbloud! Zapomeňme na Ferdu Mravence či na Mickeyho Mouse, na Mikeše či Dášeňku a především na podivný hmyz doktora Kafky. Žijeme totiž v době, kdy je potřeba křičet, protože slova jsou naprosto zdevalvována – vždyť už se stupňují adjektiva jako klíčový, zásadní či ikonický.
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Takže nasadíme nejtěžší kalibr: slony. Jsou nejen těžcí, ale též zaberou spoustu prostoru. A nebudeme jimi zbytečně šetřit. Belgická spisovatelka Gaea Schoeters (1976) jich přivádí na scénu hned dvacet tisíc. Poučení zní: výhodou literatury je, že do útlé novely se vejde spousta slonů a vůbec nic to nestojí (jen si to představte na divadle či ve filmu). Prostě jenom napíšete, že přišlo dvacet tisíc slonů, a jsou tam.
Je to přitom letos druhá překladová kniha, kde je ústřední zápletkou zjevení stáda slonů. Před Darem (2025) belgické spisovatelky to byl román Slon (2025) běloruského exulanta Saši Filipenka. V případě Slona se jedná o doslovnou ilustraci rčení, že v pokoji je slon, což znamená, že nějaký problém je natolik velký, a tedy těžko řešitelný, že před ním raději přivíráme oči. Dar má zas základ ve skutečné historce, kdy botswanský prezident vyhrožoval kvůli zákazu vývozu loveckých trofejí tím, že pošle do Evropy slony. Belgická autorka to vzala opět doslova, a tak se dvacet tisíc slonů objevuje v Berlíně.
Emil vyhrál evropský los
Každý se již z dětské encyklopedie naučí, jaký je rozdíl mezi velbloudem a dromedárem, a taky to, že je slon africký a slon indický. Takže pokud vidíme v knižních novinkách pochodovat stáda slonů Evropou, je okamžitě jasné, že to znamená ohrožení ze zmíněných dvou směrů. A pokud v Daru čteme, že slon vypije za den sto litrů vody, hned nás musí napadnout, jestli náhodou stáda slonů nejsou už i v naší republice a jestli se nenapájejí z vltavské kaskády. Jak dlouho si asi ještě budeme říkat: „Voli ji vypili. / A kde jsou ti voli?“ A jak dlouho ještě budeme recitovat „Tam ptáci, laně chodí pít…“?
KNIHA TÝDNE
Dar
Gaea Schoeters
V překladu Veroniky ter Harmsel Havlíkové vydalo nakladatelství Vyšehrad, Praha 2026.
152 stran.
Dobré je si ale dále povšimnout, že máme tendenci jakékoli ohrožení vnímat tak, že se to týká Evropy, takže nás ne, přestože jsme v Evropě. Saša Filipenko jako by nám říkal, že on díky své (bělo)ruské minulosti vidí jasněji nebezpečí, které si luxusem ukolébaní lidé ze západní Evropy neuvědomují. Gaea Schoeters zas umisťuje své sloní stádo do Berlína, přestože víme, že pokud má v současnosti Evropa nějaký pupek, potom jím je Brusel. To bere v potaz rakouský spisovatel Robert Menasse – pokud se opět nejedná pouze o vytěsňování a odsouvání problému z vlastního dosahu –, když děj románu Hlavní město (2017) umístil zrovna do Bruselu, jímž se prohání pro změnu prase.
Zde nutno přičinit poznámku, že pokud jsou dnes nějaké zvíře a jeho chování pro Evropu a její obyvatele typické, je to los Emil. Ukazuje Evropu jako bezpečný prostor, kde se lze pohybovat zcela volně, a přitom je představitelem typického Evropana: je to osamělý, plachý jinoch, i když samozřejmě nedokážeme zjistit, zda si to zvolil, nechce se vázat, či zda byl do celibátu zahnán nedobrovolně v důsledku feministického vzepětí. Uvidíme, který pohotový literát se chopí vykreslení Emilovy odysey.
Zděšeně klusající slůně
Ještě se musíme pozastavit u obrazu slonů v literatuře. Připomeňme alespoň román portugalského nositele Nobelovy ceny Josého Saramaga Putování jednoho slona (2008), vykreslující namáhavou cestu slona Šalamouna z Lisabonu do Vídně v polovině 16. století: portugalský král Jan III. jej totiž coby svatební dar poslal Maxmiliánu II. Habsburskému.
V Berlíně, kam je zasazen Dar, je pochopitelně též zoologická zahrada. A právě v ní se odehrává závěrečná scéna Laskavých bohyní (2006) Jonathana Littella. To je Goncourtovou cenou ověnčený rozsáhlý román, vyprávěný z pohledu esesáka, jenž po výpadu na východní frontě zacouvá až do Berlína. Francouzsky píšící autor se přímo vyžívá v popisu apokalyptického obrazu trosek třetí říše: „Brodil jsem se kupředu, obešel jsem Ostrov šimpanzů, na němž mláďata drobounkýma ručičkama křečovitě svírala břicha mrtvých matek, kličkoval jsem mezi papoušky, mrtvými opicemi, kolem žirafy s dlouhým krkem svěšeným přes plot, kolem zakrvácených medvědů (…) Rusové se opět posunuli dál. Cestičkou ke mně klusalo slůně následované třemi šimpanzi a ocelotem. Oběhli mrtvoly, nezměněným tempem přeběhli lávku a já opět osaměl.“
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Před sebou máme diskusi, zda je etické zachovat v Evropě hustou síť zoologických zahrad. Zda to není ještě důsledek kolonizování a drancování exotických krajin a především: zda se nejedná o týrání zvířat. A to navzdory tomu, že dnes některé zoologické zahrady paradoxně zachraňují vymírající druhy. Nicméně – abychom nemohli být nařčeni z odkazování do daleka – jak vyznívá to, když dlouholetý ředitel pražské zoo byl nedávno odvolán, protože se měl dopouštět nepěkného chování vůči podřízeným? Jak pak asi bylo nakládáno s těmi němými tvářemi?
Dar belgické prozaičky Gaey Schoeters, který v překladu Veroniky ter Harmsel Havlíkové vydal Vyšehrad, je literární snahou srovnat krok se současnou komunikací. Míněny jsou veškeré ty rychlé reakce-vtípky v médiích, na internetu či sociálních sítích, většinou v grafické podobě. Pro někoho je to naprostý nesmysl, jelikož se tak literatura zbavuje svých specifik – a předností – a hlásí se do závodu, kde má spoustu handicapů. Zaprvé je to pomalost – než dopíšete, kauzu, na niž jste reagovali, dávno překryla další pěna dní. Kolik lidí si při čtení Daru vzpomene, že jeho děj má reálný základ?
A zadruhé je dalším problémem doslovnost. Obrazem, například kresbou či fotografií, doplněnou o textovou bublinu, můžete ledacos naznačit, ale v prozaickém podání je to jinak. To, co byste plácli u hospodského stolu – a každému ze spolustolovníků by to vykouzlilo na obličeji úsměv, jelikož by si naznačené okamžitě „dohrál“ v představách –, je v textové podobě otrocky dobudováváno. Pro čtenářovu představivost tu již není prostor – jako by nás někdo zalil do betonu.
Netřepat a ani nemíchat!
Zároveň je však ona snaha o svižné reagování příčinou toho, proč se jeví být Dar vposledku přece jen zdařilejší než Filipenkův Slon: a to pouze z toho důvodu, že je o sto stran kratší (i tak je ale pořád dlouhý jako chobot natahující se po chutném soustu). A možná že tady jsou i další výhody, pokud se na to budeme dívat z „moderního“ pohledu. To, že člověk nemusí zaměstnat vlastní představivost, mohou mnozí vnímat naopak jako přednost. Taková literatura dnes opravdu slaví úspěchy: všechno pěkně naservírovat, nenechat žádnou nejistotu, být vždy zákazníkovi k službám.
To taky vede k dalšímu posunu: v posledních letech spisovatelé přicházejí s monotematickými díly. Což znamená, že už se nevypráví o lidech a jejich životech, během nichž se cosi přihodí. Je to přesně naopak a připomíná to ideologicky zabarvenou, služebnou literaturu, známou z dob totalitních režimů: zpracovává se téma, předkládá se problém a lidé zde jsou podružní, slouží jen jako nosiče.
Podle staromilců, kteří se stále snaží hodnotit umělecké texty dle estetické kvality, to opět literaturu nesmírně oslabuje. Snaha o udržení kroku s moderní komunikací ji zavádí do upocené zaměnitelnosti.
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Ovšem zdá se, že jiní to naopak vítají pro přehlednost: každá kniha zpracovává jedno téma, nikoli víc. To je též důvod, proč se téma u knih stává podstatnější než třeba hlavní postavy a jejich životnost. Ostatně český překlad Daru vyšel v edici Hlas, která se přesně na takto koncipované prózy zaměřuje.
Dalším souběhem Daru a Slona je potom to, že se pohybujeme ve vyšších patrech – nikoli snad mezi elitou, nýbrž mezi těmi, kdo jsou zrovna u vesla. Ve Slonovi figuruje ministr vnitra, v Daru dokonce německý spolkový kancléř. Je to podpora výše řečeného: literární postavy v těchto příbězích jsou jen jednorozměrné figurky mající pomoct ilustrovat vytčené téma. Nebo snad má jít o snahu přivést na scénu ty nejdůležitější – stejně jako v případě slonů ty největší a nejtěžší váhy? A možná se v tom odráží též skutečnost, že čím větší korupčník se dnes dostane k moci, tím větší mediální hvězda z něj je, jelikož je nutno ho neustále hlídat a z podstaty každému jeho kroku nedůvěřovat.
Rozhodně ale nečekejme, že Gaea Schoeters je Jaroslav Hašek v sukních. To ani náhodou, za břicho se při čtení Daru skutečně nepopadáme. Musíme vzít zavděk větami typu: „Manželky spolkových kancléřů nepláčou, tedy ne na veřejnosti.“ Nic třeskutého, je to velmi decentní a opatrné. A nečekejme ani nadčasovost a textovou pestrost, jakou nabízí Válka s mloky Karla Čapka. Někdo by za tím mohl vidět autorčinu neschopnost. Ale i kdyby to tak bylo, je to vítaná omezenost. Jelikož prostřednost ve všech aspektech je tím, co přitáhne více čtenářů než jedinečnost a poťouchlé podemílání. Literatura dnes není hřištěm, na němž někdo předvádí svou výjimečnost, ba právě naopak: průměrný dokáže zaujmout průměrného a tím získává větší počet čtenářů, jímž se měří umělecký úspěch.
Koukejte po sobě uklidit!
Krotké je rovněž vyústění. Opět v případě Slona i Daru na konci sloni úlevně mizí ze scény – to, co nejdřív s velkou námahou spisovatelé kvůli své budoucí slávě nadrobili, potom zas velmi rychle sklidí, protože sami netuší, co si s tím dál počít. V Daru sice chvíli hrozí, že celé Německo bude brzy zavaleno sloními exkrementy a vyrostou tam invazní rostliny, které neprostupností předčí ostnatý drát, ale posléze se všechno srovná. Jedna politička je obětována jakožto vinice a botswanští sloni jsou po dohodě odvezeni do Rwandy, odkud následně nepřekvapivě přijde zpráva, že byl povolen lov.
Dar – Gaea Schoeters
Rozpaky z rozřešení sloního případu má patrně překrýt erotická scéna v sídle spolkového kancléře, ovšem ten povolá k sexuálním hrátkám – opět ta krotkost – pouze jednoho partnera, navíc ženu, a ještě ke všemu vlastní manželku. Tohle nebude slavná balkonová scéna: „Dolije si poloprázdnou sklenici vína a vyjde s ní na balkon, kde se nahá Frida opírá o zábradlí. Od menopauzy to dělává častěji; on doma předstírá, že si nevšiml, jak v noci vstala, a zahanbeně zůstane ležet, když ona zmizí z postele.“
Toužíte-li tedy zažít slony na břehu Sprévy a Havoly a taky nahou manželku spolkového kancléře na balkoně, musíte si Dar přečíst. Jinak však nabízí to, co bychom si dokázali představit sami: lépe a rychleji. Je to sice netto pouhých sto dvacet stran, i ty se však, přiznejme si to, poněkud vlečou. Je tak dobré zvážit, zda se jedná o Dar, jejž vůbec chceme přijmout.
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