Džar a džus. Hauzírování s násobky je teď velká móda

Na zadnějších ani nic dalšího vidět není. Jen bílými velkými literami na červeném podkladu pod hrdlem nápis 1.5X MORE. Hledím dál a říkám si, co to je. To se to tak jmenuje? Jakým je to jazykem? Na flaškách vpředu si ještě všímám slov Lemon, Jar a Strong against grease a to je vše.

Ano, na jednu stranu tu máme úzkostlivé plnění jazykových europředpisů o informacích spotřebiteli, aby každý měl jasno a nikdo nebyl diskriminován. U sebeblbějšího artiklu musí být vše přeloženo do všech jazyků potenciálního zákazníka včetně pokynů, že obal se nemá strkat na hlavu ani konzumovat. A tady to najednou neplatí? Namítnete, že jar mají v každém obchůdku a každý ví, co s ním. Tím spíš: pochybuji, že právě u nás je formulace strong against grease tím, co lidi na jaru zajímá. Nebo spíš džaru, když ostatní slova jsou anglická, tak kdo má tušit, že zrovna toto není.

Ale teď to hlavní. Doma nakonec lupou rozluštíte doprovodný text na zadní straně, začíná to vysvětlením shora zmíněného tajemství: Umyje až 1,5x více nádobí, než byste čekali. Tak to je něco! Vždyť to je údaj exaktní asi jako kolik třešní, tolik višní. Než byste čekali, kdyby co? A jak můžou vědět, kolik bychom čekali? Jazyku reklamy se v našich sloupcích věnujeme často, ba víc, než si zaslouží. Jenže pořád tu bují nové pozoruhodné trendy ve sdělování něčeho, čím nic sděleno být nemá, ač se tváří, že má. Při té inflaci nápisů a sloganů už si nevšímáme, jak nijaký význam mají. Já je nevyhledávám, ale jsa s jazykem profesně spjat, vnímám jednak i leccos pro jiné bezpříznakového – a hlavně to na mě vyskakuje při sledování muziky a rozhovorů na YouTube, což mě vytáčí nehorázně.

Velká móda je teď právě to hauzírování s násobky. Nesčetněkrát už jsem se dozvěděl, že nová pasta Meridol 12x více chrání dásně. Ale 12x víc než co? Jak to můžete tak spočítat? Persil pro změnu zajišťuje 8x větší ochranu proti zápachu. Co je to za hausnumero? Šampon Garnier má až 7x více výživy vlasů, dozvídám se denně. Čili občas míň, ale někdy až 7x? V poslední době je pak nejčastější zprávou, která mi otravuje uši, ta, že jakási pasta odstraňuje až 20x více plaku. Až dvacetkrát! Jaj more, jak by řekl štamgast Miša od nás z bývalé hospody, než zavřeli ji i jeho.

Jazyk reklamních textů bývá považován za umění zkratky, v čestných výjimkách jím i je. Ovšem mnohdy jde naopak o totéž o co v žánrech, kde velká slova kamuflují prázdno, jako jsou politické řeči, pseudovědecké studie a podobně. Ale to jsem se nějak rozohnil a úplně zapomněl na džus. Ne ho koupit, ale říci vám, jak ten vzorně činí předpisům zadost. Neboť dvě věty hlásá krabice, kterou teď mám před sebou na stole: Dopřejte si Relax každý den! Doprajte si Relax každý deň!