Beneš měl na sovětizaci ČSR nesporný vliv. Uvažoval i o společné federaci, říká historik

Lidovky.cz: Jaký byl vztah Edvarda Beneše k Sovětům ve 30. letech?
Důležitým momentem československo-sovětských vztahů je rok 1935, kdy byla uzavřena první vzájemná spojenecká smlouva, kde si ovšem Beneš stran litery nechal určitý distanc. Smlouva měla být aktivována jen v případě, že vystoupí na pomoc jednoho z aktérů také Francie.
Lidovky.cz: Byl toto skutečně Benešův požadavek, jak Sověti později opakovaně připomínali?
Ano, tohle si skutečně přál Beneš, protože nechtěl, aby Československo bylo zataženo do nějaké války, která by byla rozpoutána třeba na Dálném východě s Japonskem. I přes tuto smlouvu ale politika Sovětů k Československu následně nebyla zcela jednoznačná. Nejlépe se to ukázalo za mnichovské krize v roce 1938. Sovětský svaz opakovaně řekl, že dostojí svým smluvním závazkům, což znamenalo, že se k obraně Československa připojí v případě, že mu pomůže Francie. Ale když se Beneš na sklonku září velice úpěnlivě ptal Sovětů, zda by byli ochotni pomoci, i kdyby Francie nepřišla, nedočkal se odpovědi.
Beneš se Podkarpatské Rusi vzdal velmi ochotně a v průběhu války ji Sovětům nabízel opakovaně. Bylo pro něj klíčové mít společnou hranici se SSSR.