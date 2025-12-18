V posledních měsících můžeme sledovat snahy některých publicistů upravit dosavadní interpretace některých aspektů naší moderní historie. Máme na mysli zejména texty Jana Urbana a Petra Pitharta, jež vyšly v knize České průšvihy 1945–1948 (Ústav nezávislé žurnalistiky, 2025).
Naposledy Petr Pithart opakuje svá tvrzení v rozhovoru s Janem Gazdíkem zveřejněném na serveru Seznam Zprávy 9. října 2025 (Češi si nepřiznali, že je Beneš zradil už před Mnichovem, říká Petr Pithart). Některé Pithartem prezentované teze však postrádají vědeckou uměřenost, a tak například tvrdí, že Edvard Beneš byl fakticky zrádce, který po roce 1945 přenechal republiku komunistům, nebo se hlásí k tezi Jana Urbana, že třetí republika byla fašistickým státem.
Ve skutečnosti byl Benešův vliv na politiku poválečného Československa malý. Dokonce i zahraniční politiku dělal Jan Masaryk víc ve shodě s komunisty než s Benešem.