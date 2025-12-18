Zrádce a diktátor, či oběť dějin? Edvard Beneš byl plný rozporů, naivní ale nebyl

Premium

Fotogalerie 11

16. květen 1945. Edvard Beneš s chotí Hanou a dalšími členy doprovodu projíždí Prahou ke Staroměstskému náměstí. | foto: Rights Managed / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Autor:
  10:00
Prezident Edvard Beneš byl a dodnes je rozporuplnou postavou. Vedle nesporných zásluh při budování nové republiky v roce 1918 a po ní tu na něm však leží mnohé stíny, především ty spojené s mnichovskou dohodou a poválečným vývojem, směřujícím k únoru 1948. Jsou však všechny tyto kritiky Edvarda Beneše, jenž byl přesně před 90 lety zvolen druhým československým prezidentem, spravedlivé?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V posledních měsících můžeme sledovat snahy některých publicistů upravit dosavadní interpretace některých aspektů naší moderní historie. Máme na mysli zejména texty Jana Urbana a Petra Pitharta, jež vyšly v knize České průšvihy 1945–1948 (Ústav nezávislé žurnalistiky, 2025).

Naposledy Petr Pithart opakuje svá tvrzení v rozhovoru s Janem Gazdíkem zveřejněném na serveru Seznam Zprávy 9. října 2025 (Češi si nepřiznali, že je Beneš zradil už před Mnichovem, říká Petr Pithart). Některé Pithartem prezentované teze však postrádají vědeckou uměřenost, a tak například tvrdí, že Edvard Beneš byl fakticky zrádce, který po roce 1945 přenechal republiku komunistům, nebo se hlásí k tezi Jana Urbana, že třetí republika byla fašistickým státem.

Ve skutečnosti byl Benešův vliv na politiku poválečného Československa malý. Dokonce i zahraniční politiku dělal Jan Masaryk víc ve shodě s komunisty než s Benešem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.